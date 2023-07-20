П'ять найкращих фільмів з Бредом Піттом: від комедій до криміналу
У світі кіно ім'я Вільяма Бредлі Пітта яскраво сяє, оскільки він зачаровує глядачів своєю винятковою акторською майстерністю. UAportal підготував список із п'яти фільмів, які чудово демонструють талант і багатогранність актора.
"Бійцівський клуб"
Рейтинг IMDB: 8.8/10
Жанр: драма
Країна: США
Тривалість: 139 хвилин
Рік: 1999
Режисер: Девід Фінчер
Клуб переростає в анархістський рух, який кидає виклик суспільним нормам. З розвитком сюжету межі між реальністю та уявою розмиваються, що призводить до несподіваної кульмінації, завдяки своїй суворій атмосфері, темам, що змушують замислитися, та потужній грі акторів.
"Se7en"
Рейтинг IMDB: 8.6/10
Жанр: кримінал, драма, містика
Країна: США
Тривалість: 127 хвилин
Рік: 1995
Режисер: Девід ФІнчер
Фільм розповідає про серію жахливих вбивств, натхненних сімома смертними гріхами. Пітт чудово виконує роль Міллза, молодого детектива, яким рухає бажання зловити вбивцю-садиста. В міру того, як напруга зростає і розкривається особистість вбивці, фільм набуває похмурих і несподіваних поворотів.
"Дивовижна історія Бенджаміна Баттона"
Рейтинг IMDB: 7.8/10
Жанр: драма, фентезі, романтика
Країна: США
Тривалість: 126 хвилин
Рік: 2008
Режисер: Девід ФІнчер
Народившись з рідкісним захворюванням, яке змушує його старіти навпаки, Бенджамін переживає життєві радощі та виклики у нетрадиційний спосіб. Коли він зустрічає і закохується в Дейзі, яку грає Кейт Бланшетт, їхні надзвичайні стосунки розгортаються на тлі 20-го століття.
"Безславні виродки"
Рейтинг IMDB: 8.3/10
Жанр: пригоди, драма, військовий
Країна: США, Німеччина
Тривалість: 153 хвилини
Рік: 2009
Режисер: Квентін Тарантіно
Пітт грає лейтенанта Альдо Рейна, невблаганного лідера групи єврейських солдатів, перед якими поставлено завдання знищити високопоставлених нацистських чиновників. Завдяки харизматичній грі Пітта у фільмі збалансовано поєднуються темний гумор, напруженість і захопливий екшн. Пітт в образі Рейна демонструє свою здатність приносити на екран і напруженість, і чарівність.
"Одного разу в Голлівуді"
Рейтинг IMDB: 7.6/10
Жанр: комедія, драма
Країна: США, Велика Британія, Китай
Тривалість: 161 хвилину
Рік: 2019
Режисер: Квентін Тарантіно
Пітт грає Кліффа Бута, каскадера і вірного друга згасаючої телезірки Ріка Далтона, якого грає Леонардо Ді Капріо. У той час як місто зазнає значних культурних змін, фільм майстерно поєднує реальність і вигадку, досягаючи захопливої та несподіваної кульмінації.
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