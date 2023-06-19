Три летних варианта обуви, которые визуально удлиняют ноги и создают более стройный образ

С наступлением сезона сандалий и туфель с открытым носком местные и международные бренды предлагают огромное количество вариантов. Комфорт имеет первостепенное значение для летней обуви, однако желательно также добиться визуально привлекательного внешнего вида.

Многие полагают, что единственный способ добиться этого заключается в ношении каблуков, но это не так. UAportal подготовил три варианта обуви на лето, которые помогут визуально сделать ноги стройнее.

Обувь на платформе

Сандалии и туфли на платформе стали заметной тенденцией прошлого лета и продолжают доминировать на модной сцене в этом году. Эта обувь создает иллюзию более длинных ног, приподнимая нижнюю часть стопы своей высокой подошвой. Самое приятное, что они очень удобны, так что вы можете демонстрировать свои вещи без лишнего дискомфорта.

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Выбор правильного цвета

Даже низкие сандалии, шлепанцы и модные мюли могут сделать ваши ноги длиннее, если вы выберете правильный цвет. Чтобы добиться эффекта стройности, выбирайте обувь оттенков, близких к цвету вашей кожи.

Вы также можете сочетать цвет летней обуви с нижней частью вашего наряда. Например, сочетайте белые босоножки с белой юбкой, а черные босоножки – с черными брюками.

Туфли с заостренным носком

Независимо от того, есть ли у них небольшой каблук или они плоские, обувь с заостренным носком, включая модные мюли, упомянутые ранее, творит чудеса, визуально удлиняя стопу и создавая элегантный, стройный образ. Острый носок добавляет длину и улучшает общий вид ваших ног.

Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

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