Три модных совета спасут от натирания босоножками в жару

Когда наступает летняя жара, босоножки становятся основным вариантом обуви для многих. Однако печальная реальность такова, что некоторые босоножки могут вызывать натирание и дискомфорт. UAportal подготовил три хитрости, которые можно применить к разным типам босоножек, будь то низкие, на каблуке или танкетке.

Силиконовые накладки

Одним из ценных решений для предотвращения натирания сандалий является использование силиконовых накладок. Эти подушечки бывают разных форм, например, подушечки для пятки и носка, а также полноценные стельки. Они имеют доступную цену и могут использоваться многократно.

Читайте также: Почему нельзя сушить белую обувь на солнце

После ношения рекомендуется промыть накладки под проточной водой с мылом. Кроме того, если ваши босоножки оказались немного великоваты, силиконовые стельки могут обеспечить идеальную посадку.

Предварительное ношение с пластырями для обуви

Считайте это предварительным действием против натирания. Прежде чем надеть новые босоножки, попробуйте использовать этот профилактический метод в течение первых двух-трех дней. Наклейте пластыри на те участки стопы, которые склонны к натиранию.

Этот "пробный период" позволит обуви приспособиться к форме вашей стопы, обеспечивая комфортную посадку и защищая вас от мозолей. По окончании этого начального этапа вы можете снять пластыри, и ваши босоножки больше не будут вызывать дискомфорт или боль.

Читайте также: Мыло и дезодорант: как предотвратить образование мозолей от новой обуви

Карандаш от мозолей

Представляем вам менее известную жемчужину в борьбе с натертостями это карандаш от мозолей. Похожий на губную помаду или клей-карандаш, это инновационное решение получило восторженные отзывы от тех, кто его попробовал.

Его эффективность действительно поразительна. Просто нанесите карандаш от мозолей на участки стопы, наиболее подверженные натиранию, прежде чем надеть босоножки.

Напомним, мы уже писали, как правильно подобрать джинсы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !