Три необычных способа использования перекиси водорода, о которых можно не догадаться
Перекись водорода является универсальным бытовым продуктом, который можно использовать не только для обработки ран. UAportal подготовил три нетрадиционных способа использования перекиси водорода, которые могут упростить повседневную жизнь и сэкономить время и деньги.
Отбеливание одежды
Перекись водорода можно использовать как натуральный отбеливатель, чтобы удалить въевшиеся пятна и отбелить белые вещи. Добавив полстакана перекиси водорода к стиральному порошку во время цикла стирки, можно эффективно справиться со сложными и старыми пятнами, такими как кровь или вино.
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Обработка фруктов и овощей
Сделайте специальный раствор, смешав перекись водорода и воду в пропорции один к трем. Замочите фрукты и овощи в этом растворе на несколько минут, чтобы очистить их от пестицидов и бактерий. Тщательно промойте продукты водой для того, чтобы смыть раствор и иметь возможность безопасно употребить их в пищу.
Отбеливание зубов
Смешайте равные части перекиси водорода и воды, чтобы получить ополаскиватель для полости рта. Прополощите им ротовую полость в течение одной-двух минут, а затем тщательно промойте водой. Этот метод помогает удалить поверхностные пятна на зубах и сделает вашу улыбку более яркой.
Напомним, что накопление влаги, плохая вентиляция, проблемы с инфильтрацией и другие факторы приводят к образованию плесени на стенах. Плесень необходимо устранять, чтобы не было проблем со здоровьем.
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