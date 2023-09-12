Три незвичних способа використання перекису водню, про які можна не здогадатись

Перекис водню є універсальним побутовим продуктом, який можна використовувати як для обробки ран. UAportal підготував три нетрадиційні способи використання перекису водню, які можуть спростити повсякденне життя та заощадити час та гроші.

Відбілювання одягу

Перекис водню можна використовувати як натуральний відбілювач, щоб видалити плями, що в'їлися, і відбілити білі речі. Додавши півсклянки перекису водню до прального порошку під час циклу прання, можна ефективно впоратися зі складними та старими плямами, такими як кров чи вино.

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Обробка фруктів та овочів

Зробіть спеціальний розчин, змішавши перекис водню та воду в пропорції один до трьох. Замочіть фрукти та овочі в цьому розчині на кілька хвилин, щоб очистити їх від пестицидів та бактерій. Ретельно промийте продукти водою для того, щоб змити розчин та мати можливість безпечно вжити їх у їжу.

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Відбілювання зубів

Змішайте рівні частини перекису водню та води, щоб отримати ополіскувач для ротової порожнини. Прополощіть їм ротову порожнину протягом однієї-двох хвилин, а потім ретельно промийте водою. Цей метод допомагає видалити поверхневі плями на зубах і зробить вашу усмішку яскравішою.

Нагадаємо, що накопичення вологи, погана вентиляція, проблеми з інфільтрацією та інші фактори призводять до утворення плісняви на стінах. Цвіль необхідно усувати, щоб не було проблем зі здоров'ям.

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