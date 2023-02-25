Три положения планет в знаках зодиака, которые дают исполнение желаний

UAportal подготовил список трех знаков зодиака, исполняющих желания. Астрология объясняет влияние Марса в Близнецах, Плутона в Козероге и Лунного узла в Тельце на исполнение желаний.

Марс в Близнецах

Положение Марса в Близнецах может принести успех благодаря сочетанию энергии и любопытства этого знака. Люди, у которых Марс находится в Близнецах, умственно подвижны и часто обладают способностью быстро мыслить, не будучи при этом импульсивными или иррациональными.

Они способны быстро принимать решения, что позволяет им использовать возможности по мере их появления. Кроме того, эти люди, как правило, общительны и открыты, что облегчает им сбор информации от других людей и налаживание связей, которые могут помочь им быстрее реализовать свои желания.

Плутон в Козероге

Присутствие Плутона в Козероге указывает на то, что человек хорошо оснащен необходимыми инструментами для достижения своих целей. Этот знак ассоциируется с амбициями, трудолюбием, решительностью, целенаправленностью и стратегией.

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Влияние Плутона дает людям чувство направления, а также дисциплину, необходимую для достижения успеха. Рожденные под этим знаком смогут тщательно планировать свои действия и в то же время иметь достаточно энергии, чтобы довести задуманное до конца.

Лунный узел в Тельце

Телец известен своей стабильностью и надежностью, что повышает вероятность успеха для людей, родившихся под этим знаком, поскольку они не сдаются легко, даже когда ситуация становится трудной или непреодолимой. При наличии Лунного узла в этом знаке люди наделены не только упорством, но и стойкостью.

Они знают, как важно не только упорствовать, но и отступать, если что-то идет не по их сценарию, чтобы не упустить потенциальные возможности для роста или достижения в будущем. Кроме того, Тельцы склонны к практичности, что положительно сочетается с творческим подходом к исполнению желаний.

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