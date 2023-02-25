Три положення планет у знаках зодіаку, які дають здійснення бажань

UAportal підготував список трьох знаків зодіаку, які виконують бажання. Астрологія пояснює вплив Марса в Близнюках, Плутона в Козерогові та Місячного вузла в Тельці на виконання бажань.

Марс у Близнюках

Положення Марса в Близнюках може принести успіх завдяки поєднанню енергії та цікавості цього знака. Люди, у яких Марс знаходиться у Близнюках, розумово рухливі і часто мають здатність швидко мислити, не будучи при цьому імпульсивними чи ірраціональними.

Вони здатні швидко приймати рішення, що дозволяє їм використовувати можливості у міру їхньої появи. Крім того, ці люди, як правило, товариські та відкриті, що полегшує їм збір інформації від інших людей та налагодження зв'язків, які можуть допомогти їм швидше реалізувати свої бажання.

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Плутон у Козерогові

Присутність Плутона у Козерогові вказує на те, що людина добре оснащена необхідними інструментами для досягнення своєї мети. Цей знак асоціюється з амбіціями, працьовитістю, рішучістю, цілеспрямованістю та стратегією.

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Вплив Плутона дає людям почуття напряму, і навіть дисципліну, необхідну досягнення успіху. Народжені під цим знаком зможуть ретельно планувати свої дії та водночас мати достатньо енергії, щоб довести задумане до кінця.

Місячний вузол у Тельці

Телець відомий своєю стабільністю та надійністю, що підвищує ймовірність успіху для людей, що народилися під цим знаком, оскільки вони не здаються легко, навіть коли ситуація стає важкою чи непереборною. За наявності Місячного вузла у цьому знаку люди наділені не тільки завзятістю, а й стійкістю.

Вони знають, як важливо не тільки наполягати, а й відступати, якщо щось йде не за їхнім сценарієм, щоб не упустити потенційні можливості для зростання чи досягнення у майбутньому. Крім того, Тельці схильні до практичності, що позитивно узгоджується з творчим підходом до виконання бажань.

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