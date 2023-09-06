Три причины почему трескаются пятки и как с этим бороться

Три основные причины почему трескаются пятки и как с этим бороться

Трещины на пятках могут быть распространенной проблемой, с которой сталкиваются многие. Uaportal подготовил причины, почему это происходит, и практические советы, как эффективно бороться с этой проблемой.

Сухость кожи

Когда коже на пятках не хватает влаги, она становится склонной к возникновению трещин. Это может быть вызвано такими факторами как холодная погода, чрезмерное использование жесткого мыла и нерегулярное увлажнение.

Чтобы справиться с этой проблемой, важно сохранять стопы хорошо увлажненными. Каждый день следует наносить крем или лосьон, специально разработанный для ног. Кроме того, следует избегать жесткого мыла, которое может лишить кожу природных масел.

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Чрезмерное давление или трение

При длительной ходьбе или стоянии давление на пятки может привести к тресканию кожи. Ношение неправильно подобранной обуви или высоких каблуков, не обеспечивающих надлежащей поддержки, также может способствовать возникновению этой проблемы.

Чтобы предотвратить появление трещин на пятках, важно носить удобную обувь, которая хорошо сидит и обеспечивает достаточную амортизацию. Следует избегать слишком тесной обуви или с заостренными носками, поскольку она может оказывать дополнительное давление.

Отсутствие пилинга

Отсутствие пилинга может привести к появлению трещин. Когда отмершие клетки кожи накапливаются на пяточной поверхности, они могут стать сухими и потрескаться.

Чтобы справиться с этой проблемой, важно регулярно скрабить стопы. Пилинг для ног или пемзы можно использовать для мягкого удаления отмерших клеток кожи. После этого важно увлажнить стопы.

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