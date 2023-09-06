Три основні причини чому тріскаються п'яти і як з цим боротися

Тріщини на п'ятах можуть бути поширеною проблемою, з якою стикається багато людей. Uaportal підготував причини, чому це відбувається, та практичні поради, як ефективно боротися з цією проблемою.

Сухість шкіри

Коли шкірі на п'ятах не вистачає вологи, вона стає схильною до виникнення тріщин. Це може бути спричинено такими факторами, як холодна погода, надмірне використання жорсткого мила та нерегулярне зволоження.

Щоб впоратися з цією проблемою, важливо зберігати стопи добре зволоженими. Щодня слід наносити крем або лосьйон, спеціально розроблений для ніг. Крім того, слід уникати жорсткого мила, яке може позбавити шкіру природних олій.

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Надмірний тиск або тертя

Під час тривалої ходьби або стояння тиск на п'яти може призвести до тріскання шкіри. Носіння неправильно підібраного взуття або високих підборів, які не забезпечують належної підтримки, також може сприяти виникненню цієї проблеми.

Щоб запобігти появі тріщин на п'ятах, важливо носити зручне взуття, яке добре сидить і забезпечує достатню амортизацію. Слід уникати занадто тісного взуття або із загостреними носками, оскільки воно може чинити додатковий тиск.

Відсутність пілінгу

Відсутність пілінгу також може призвести до появи тріщин. Коли відмерлі клітини шкіри накопичуються на поверхні п'ят, вони можуть стати сухими і потріскатися.

Щоб впоратися з цією проблемою, важливо регулярно скрабувати стопи. Пілінг для ніг або пемзу можна використовувати для м'якого видалення відмерлих клітин шкіри. Після цього важливо зволожити стопи.

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