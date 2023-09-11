Три признака того, что человек себя не уважает: успейте их распознать

UAportal подготовил подробный материал, который поможет распознать и преодолеть проявления неуважения к себе. Осознавая эти признаки и следуя практическим советам по их устранению, можно воспитать в себе более здоровое чувство собственного достоинства, повысить собственную самооценку и общее благополучие.

Пренебрежение личными границами

Когда человек постоянно позволяет другим переступать его границы, он дает понять, что его собственные потребности и ценности не важны. Чтобы решить эту проблему, следует четко устанавливать и сообщать о своих границах, а также научиться говорить "нет", когда это необходимо.

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Самокритичное мышление

Если кто-то постоянно ругает себя и сосредотачивается на своих недостатках, он подрывает собственную самооценку. Важно бороться с негативными мыслями о себе и вместо этого заменять их на положительные детали и любовь к себе.

Пренебрежение заботой о себе

Когда человек постоянно отдает приоритет потребностям других, а не своему благополучию, он дает понять, что не заслуживает заботы и внимания. Для формирования самоуважения очень важно отдавать приоритет уходу за собой, выполнять физические упражнения, ввести здоровое питание и отдых.

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