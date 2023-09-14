Три признака, выдающие настоящий возраст женщины

Признаки, выдаваемые настоящим возрастом женщины, могут быть малозаметными, но показательными. UAportal подготовил материал с тремя основными чертами, издающими настоящий возраст, и как можно сохранить молодость надолго.

Состояние кожи

С возрастом кожа женщин теряет эластичность и упругость. Обратите внимание на тонкие полоски, морщины и дряблость кожи, особенно вокруг глаз, рта и шеи.

Кроме того, пигментные пятна и неравномерный тон также могут указывать на подлинный возраст женщины. Чтобы кожа выглядела молодой, необходимо соблюдать регулярный уход за ней, который включает в себя увлажнение, использование солнцезащитного крема и избегание чрезмерного пребывания на солнце.

Читайте также: Как эффективно избавиться от мешков под глазами – советы экспертов

Вид волос

С возрастом волосы становятся более тонкими, тусклыми и более склонными к поседению. Обратите внимание на признаки утончения волос, смещение линии роста волос или появление седых прядей.

Женщины могут принять свой естественный цвет волос или покрасить их, чтобы сохранить младший вид. Регулярный уход за волосами, например, использование питательных средств и предотвращение термической укладки, помогает сохранить волосы здоровыми и живыми.

Ногти и кож рук

Руки часто могут выдать настоящий возраст женщины. Обратите внимание на пигментные пятна, броские вены и тонкую кожу на руках.

Кроме того, ломкие и желтые ногти также могут свидетельствовать о старении. Регулярное увлажнение кожи рук, защита от агрессивных химических веществ и солнца, а также надлежащий уход за ногтями способствуют сохранению молодого вида.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей губ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!