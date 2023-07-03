Три совета, как быстро выучить английский язык: не бойтесь пробовать новое

Изучение иностранного языка – очень популярное хобби. В частности, английский является одним из самых распространенных языков в мире, поэтому его изучает немало людей. Однако многим трудно быстро овладеть ею из-за сложной грамматической и словарной базы. В этой статье UAportal подготовил три практических совета, которые помогут вам справиться с этой проблемой.

Окунитесь в язык

Находитесь в англоязычной среде, если, конечно, есть такая возможность. Погружение в язык поможет вам привыкнуть к акценту, тону и ритму, а также познакомит вас с новой лексикой и выражениями. Окружите себя на английском в повседневной жизни: просматривайте фильмы или телепередачи, слушайте музыку или подкасты, читайте книги или газеты. Очень важно заниматься регулярно и последовательно, чтобы увидеть результаты.

Если вы новичок, начните с просмотра англоязычных фильмов с субтитрами на вашем родном языке. Постепенно вы можете повышать уровень сложности, переходя на иностранные субтитры и, наконец, смотреть фильмы без дополнительного текста. К тому же вы можете присоединиться к англоязычным группам или клубам, где вы сможете практиковать свои навыки с единомышленниками.

Используйте программы для изучения языка

Многие программы для изучения языков, таких как Duolingo, Babbel и Rosetta Stone, предлагают интерактивные и персонализированные уроки, которые помогут вам учить английский в своем собственном темпе. Эти приложения также предоставляют обратную связь и отслеживают прогресс. Благодаря этому можно легко контролировать свои результаты и работать над их улучшением.

Задавайте конкретную цель, например, завершить урок или набрать определенное количество баллов. Кроме этого, старайтесь использовать программу регулярно, в идеале – каждый день, чтобы наращивать темп и добиваться прогресса.

Практикуйте разговорный английский

Говорить по-английски может быть страшно, но чем больше вы практикуетесь, тем увереннее и свободнее будете общаться. Найдите партнера по языковому обмену или репетитору, который поможет вам в этом. К тому же вы можете присоединиться к сообществу по изучению языка вашего уровня.

Начните с отработки простых фраз и предложений, постепенно расширяйте свой словарный запас и грамматику. Не бойтесь совершать ошибки, поскольку они являются неотъемлемой частью процесса обучения.

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