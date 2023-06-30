Названы 5 простых советов, которые помогут работать на одном заряде батареи ноутбука максимально долго

Чтобы максимально продлить время автономной работы ноутбука, следует помнить, что литий-ионная батарея после 300-500 циклов зарядки и разрядки теряет до 20% своей емкости. Это нормальное явление, влияющее на продолжительность работы батареи.

Также важно избегать экстремально высоких и низких температур, быстро уменьшающих заряд батареи. Регулярный перегрев ноутбука может привести к значительному сокращению срока службы аккумулятора даже на 60%.

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Следовательно, для эффективного сохранения заряда батареи ноутбука следует придерживаться простых правил:

Выключайте заряженное устройство из розетки, так как постоянное подключение к источнику питания может привести к повреждению аккумулятора. Рекомендуется заряжать устройство, а затем отключать его, соблюдая меру, чтобы не допустить полной разрядки; Помните о температурном режиме работы. Оптимальная температура для ноутбука – 10-35°C. Обеспечьте свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям, избегайте размещения устройства на мягкой поверхности, которая может привести к его перегреву; Используйте экономичный режим работы, доступный в настройках ноутбука. Это позволит сэкономить заряд батареи до 20%, снизив производительность устройства, но увеличив время его автономной работы; Закрывайте ненужные программы, потребляющие много энергии. Также следует отключить Bluetooth или Wi-Fi, если они не используются; Калибруйте батарею ноутбука регулярно, чтобы избежать случайных разрядов и перезарядки. Это рекомендуется делать как минимум раз в два-три месяца. Процесс калибровки включает полную зарядку, разрядку и повторную зарядку аккумулятора.

Напомним, ранее мы писали о том, нужно ли выключать ноутбук после использования.

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