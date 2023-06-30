Названо 5 простих порад, що допоможуть працювати на одному заряді батареї ноутбука максимально довго

Щоб максимально продовжити час автономної роботи ноутбука, варто пам'ятати, що літій-іонна батарея після 300-500 циклів заряджання та розряджання втрачає до 20% своєї місткості. Це нормальне явище, яке впливає на тривалість роботи батареї.

Також важливо уникати екстремально високих та низьких температур, які швидко зменшують заряд батареї. Регулярне перегрівання ноутбука може призвести до значного скорочення терміну служби акумулятора навіть на 60%.

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Отже, для ефективного збереження заряду батареї ноутбука варто дотримуватись простих правил:

Вимикайте заряджений пристрій з розетки, оскільки постійне підключення до джерела живлення може завдати шкоди акумулятора. Рекомендується заряджати пристрій, а потім відключати його, дотримуючись міри, щоб не допустити повного розрядження; Пам'ятайте про температурний режим роботи. Оптимальна температура для ноутбука - 10-35°C. Забезпечте вільний доступ повітря до вентиляційних отворів, уникайте розміщення пристрою на м'якій поверхні, яка може призвести до його перегріву; Використовуйте економний режим роботи, який доступний у налаштуваннях ноутбука. Це дозволить заощадити заряд батареї до 20%, зменшивши продуктивність пристрою, але збільшивши час його автономної роботи; Закривайте непотрібні програми, які споживають багато енергії. Також варто вимкнути Bluetooth або Wi-Fi, якщо вони не використовуються; Калібруйте батарею ноутбука регулярно, щоб уникнути випадкових розрядів та перезарядки. Це рекомендується робити щонайменше раз на два-три місяці. Процес калібрування включає повне зарядження, розрядження та повторне зарядження акумулятора.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи треба вимикати ноутбук після користування.

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