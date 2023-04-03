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Астрология и гороскопы

Три знака зодиака раскроют любовный потенциал на этой неделе

Марина Грамович

Три знака зодиака раскроют любовный потенциал на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для трех знаков зодиака, которые смогут раскрыть любовный потенциал на неделе 3 по 9 апреля. Они смогут повысить шансы на достижение желаемого.

Овен

Поскольку на этой неделе Нептун находится в Овне, рожденные под этим знаком, вероятно, испытают сильные эмоции, связанные с семейными делами. Им следует выкроить время из напряженного графика, чтобы пообщаться с близкими людьми.

Кроме того, при контакте с членами семьи или партнерами следует постараться не давать волю негативным чувствам. Сосредоточьтесь на поиске точек соприкосновения и налаживании связей.

Лев

Плутон сейчас находится во Льве, а это значит, что рожденные под этим знаком в данный период будут обладать повышенным пониманием своих отношений. Они должны использовать это понимание с умом, предпринимая шаги к укреплению существующих связей или созданию новых.

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Также, Львы должны помнить, что не стоит быть слишком строгими к себе в сложных ситуациях. Вместо этого следует стремиться к балансу между честностью в своих чувствах и непредвзятым отношением к чувствам других.

Скорпион

Лунный узел сейчас находится в Скорпионе, поэтому представителям этого знака рекомендуется заглянуть внутрь себя, прежде чем искать подтверждения со стороны друзей или любовных партнеров. Возможно некоторое напряжение из-за противоречивых мнений, но Скорпионы должны сохранять спокойствие, пытаясь решать вопросы дипломатическим путем.

В конечном счете, для них важно оставаться честными как внутри, так и снаружи. Это поможет принимать решения на основе ощущений, а не того, что кажется хорошим в соответствии с общественными стандартами.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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