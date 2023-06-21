Трижды получала "Оскар": пять неожиданных фактов о Мерил Стрип

Мерил Стрип, культовая и очень уважаемая фигура в индустрии развлечений, покорила зрителей всего мира своим исключительным талантом и многогранностью. UAportal подготовил пять увлекательных фактов о Мерил Стрип, которые могут удивить даже самых преданных ее поклонников.

Карьера в театре и кино

В 1960-х годах Мерил Стрип начала свою выдающуюся карьеру в самом сердце оживленной театральной сцены Нью-Йорка. Ее яркие выступления в таких известных пьесах, как "Плейбой западного мира" и "Три сестры", создали ей репутацию грозного таланта. Легко перейдя на экран, Стрип дебютировала в 1977 году, положив начало кинематографическому пути, который закрепил за ней статус одной из самых знаменитых актрис мира.

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От королевы бала до иконы Голливуда

Мерил Стрип родилась в 1949 году в Нью-Джерси, ее путь к славе начался еще в школьные годы. Популярная ученица, известная своим живым духом, она добилась желанного титула королевы бала и демонстрировала свой энтузиазм в качестве чирлидера. Эти первые победы предвосхитили ее последующие достижения в индустрии развлечений, где она завоевала беспрецедентное признание и восхищение на протяжении всей своей блестящей карьеры.

Актриса, которая нарушила правила

В 1979 году Мерил Стрип разрушила барьеры и получила свой первый "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Крамер против Крамера". Эта награда положила начало ее выдающемуся подвигу: на сегодняшний день она рекордным образом номинирована на премию "Оскар" – 21 раз, и трижды побеждала. Способность Стрип передавать подлинность своих персонажей покорила как зрителей, так и критиков, укрепив ее позиции как одной из самых почитаемых актрис своего поколения.

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Поразительное сходство Мерил Стрип и Гленн Клоуз

Одним из интересных фактов о Мерил Стрип является ее поразительное сходство с коллегой-актрисой Гленн Клоуз. Их удивительное физическое сходство, включая высокие скулы и широко расставленные глаза, часто приводило к случаям ошибочной идентификации.

Даже их прически и цвет волос имеют сходство, что еще больше усиливает путаницу. Настолько, что даже члены их семей принимали одну из них за другую, демонстрируя удивительную связь между этими двумя выдающимися талантами.

Третья победа Мерил Стрип на "Оскаре" за роль Тэтчер

В 2012 году Мерил Стрип получила свой третий "Оскар", сыграв культовую Маргарет Тэтчер в биографическом фильме "Железная леди". Широко известная благодаря своему преображающему исполнению, Стрип мастерски передала сущность бывшего премьер-министра Великобритании. Эта победа ознаменовала ее 17-ю номинацию на премию "Оскар", сделав ее самым номинируемым актером в истории престижной премии.

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