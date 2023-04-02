Творчество и вдохновение посетит три знака зодиака 3-9 апреля

UAportal подготовил гороскоп для трех знаков зодиака на 3-9 апреля. Он поможет понять творческое и вдохновляющее влияние астрологических расположений планет.

Дева

Эта неделя может стать для Дев прекрасным временем, чтобы воспользоваться своими природными творческими способностями. Поскольку Меркурий находится в вашем знаке, вы можете почувствовать вдохновение или у вас появится больше идей, чем обычно. Это также хорошее время для того, чтобы сосредоточиться на практических проектах, требующих внимания к деталям или организации.

Читайте также: Астрологи назвали знаки зодиака, которые являются одинокими волками

Козерог

Положение Сатурна в вашем знаке может привести к росту амбиций и решительности. Вы можете почувствовать желание взяться за более масштабные проекты, чем раньше, и обнаружить у себя новое понимание того, как их реализовать. Учитывая влияние Плутона, сопровождающего Сатурн, это хорошее время, чтобы обратиться к своей природной интуиции при принятии решений, связанных с этими проектами.

Овен

Положение Плутона в Овне делает это время благоприятным для исследования и принятия риска в творческих начинаниях. Сейчас есть прекрасная возможность попробовать что-то новое или отличное от того, что вы обычно делаете – это может даже привести вас на неожиданный путь вдохновения! В этот период вы также можете обнаружить, что легко устанавливаете контакты с другими людьми через творческие пути.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!