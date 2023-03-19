У этих знаков зодиака исполнятся желания: гороскоп на неделю

UAportal подготовил обновление гороскопа касательно исполнения желаний на неделю с 20 по 26 марта. На этой неделе повезет трем знакам зодиака.

Венера в Весах

Когда Венера находится в Весах, может быть полезно стремиться к балансу и гармонии во всех сферах жизни. Это расположение побуждает нас сосредоточиться на установлении связей с другими людьми и мирном урегулировании отношений. Она также способствует общению, позволяя нам выражать свои мысли ясно и эффективно.

В это время вы можете обнаружить в себе склонность к поиску новых партнерских отношений или укреплению уже существующих. Если речь идет об исполнении желаний, то сейчас самое время заняться творческими начинаниями, предполагающими сотрудничество с другими людьми, или заняться деятельностью, способствующей укреплению здоровых отношений с близкими.

Плутон в Скорпионе

Поскольку Плутон сейчас находится в Скорпионе, нам рекомендуется обратиться к своим самым глубоким эмоциям и исследовать темы, связанные с трансформацией и возрождением. Это сочетание дает нам возможность взять судьбу в свои руки, встретившись лицом к лицу с нашими внутренними истинами и приняв личные изменения изнутри.

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Когда вы желаете чего-то, спросите себя, принесет ли это что-то долгосрочный рост или просто временное удовлетворение? Если это последнее, то, возможно, лучше не вкладывать много энергии в то, чтобы это произошло прямо сейчас, так как вы можете разочароваться, когда после всех ваших усилий ничего не изменится!

Юпитер в Стрельце

Присутствие Юпитера в Стрельце усиливает нашу способность сохранять надежду даже в трудные времена и придает нам смелость, необходимую для того, чтобы гнаться за своей мечтой, не боясь провала. Это положение побуждает нас расширять свои горизонты как физически, так и ментально.

Принимайте новые вызовы или исследуйте незнакомые пути, что может приблизить к достижению успеха. Сейчас самое подходящее время для постановки намерений относительно того, чего вы хотите, так как Юпитер поможет вам оставаться мотивированными на протяжении всего процесса.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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