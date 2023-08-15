Убираем квартиру без химии: какой альтернативой заменить

UAportal подготовил три лайфхака для уборки квартиры без использования агрессивных химических средств. Эти подсказки не только помогут поддерживать чистоту и свежесть жилого пространства, но и будут способствовать оздоровлению организма.

Используя простые ингредиенты, которые есть на кухне, можно добиться эффективных результатов при уборке, минимизируя влияние химических веществ.

Используйте уксус и пищевую соду

Уксус и пищевая сода – универсальные и эффективные альтернативные средства для уборки. Смешав равные части уксуса и воды в пульверизаторе, можно приготовить раствор, затем используемый для чистки столешниц, окон и зеркал. Для более стойких пятен или грязи можно посыпать поверхность пищевой содой, затем разбрызгать уксусный раствор и осторожно почистить губкой или тряпкой.

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Используйте лимон

Лимоны отлично подходят не только для придания вкуса блюдам, но и для уборки. Разрезав пополам лимон, его можно использовать для чистки таких поверхностей, как дощечки для нарезки, раковины и кухонные плиты. Естественная кислотность лимонов способствует выведению пятен и дезинфекции. Другой вариант – смешать лимонный сок с водой, создав освежающий и эффективный универсальный очиститель.

Создайте собственный освежитель воздуха

Коммерческие освежители воздуха часто содержат вредные химические вещества. Можно сделать натуральную альтернативу, смешав воду, несколько капель любимого эфирного масла и чайную ложку пищевой соды в бутылке с пульверизатором. Хорошо взболтайте смесь и распылите ее по всей квартире, чтобы устранить неприятные запахи и создать свежую атмосферу.

Напомним, мы рассказывали о китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

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