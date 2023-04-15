Ученые изобрели средство от похмелья

Группой ученых Китайской академии наук разработан пробиотик, который, по идее, уменьшает вредное влияние алкоголя на организм. В ходе эксперимента ученые давали разным категориям мышей пробиотик ADH1B и поили их алкоголем в разных количествах. Мыши, которые находились под действием препарата, дольше не подвергались воздействию алкоголя, чем другие представители их вида. Кроме того, грызуны, которые получили дозу ADH1B, лучше передвигались, чем их родственники, которые препарата не получили.

Также ученые обнаружили, что у мышей под действием препарата содержание алкоголя в крови снижалось через два часа после приема спиртного, тогда как у их родственников он повышался. Кроме того, у группы, находившейся под действием препарата, наблюдался более низкий уровень липидов и триглицеридов в печени, что указывает на то, что препарат снижает негативное влияние алкоголя на печень.

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Действие ADH1B обусловлено регуляцией процесса превращения алкоголя в ацетальдегид, который становится причиной тошноты и головных болей при похмелье.

Безопасность препарата для человека еще не доказала, но в будущем есть вероятность, что препарат будет использоваться для снижения негативного влияния алкоголя на печень и кишечник.

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