Ученые определили причины более короткой жизни больших собак по сравнению с маленькими

Ученые доказали, что большие собаки живут меньше маленьких. Причиной назвали более высокую предрасположенность больших пород к раковым заболеваниям. Учитывая тот факт, что большие породы были выведены недавно, их организм не успел адаптировать механизмы очищения организма от дефектных клеток.

Об этом сообщает издание The American Naturalist.

Как размер собаки оказывает влияние на продолжительность жизни?

Ученые утверждают, что маленькие собаки живут дольше больших. Причина состоит в том, что собак больших пород привлекают к деятельности, которая может угрожать их жизни – охота, полицейские собаки и т.д. В то время как маленькие собаки просто выполняют роль компаньонов. Однако ученые Университета Аделаиды проанализировали геном и продолжительность жизни 164 пород собак, весом от 2 до 77 килограммов, серого волка (Canis lupus) и шакала обыкновенного (Canis aureus).

Исследование показало, что щенки всех пород живут с высоким риском смерти до 2 лет. С 2 лет риск умереть наименьший. После 2 лет продолжительность жизни напрямую зависит от размеров пса, возрастая пропорционально его размеру. Причина в том, что у больших пород собак большая вероятность заболеть раком, чем у маленьких, обусловлена большим количеством клеток, во время деления которых может произойти мутация.

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За сотни лет с момента выведения больших пород их организм не успел приспособиться к большому количеству клеток и не успевает очищать организм от дефектных клеток.

Напомним, мы уже писали о том, что думают собаки, когда склоняют голову.

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