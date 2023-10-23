Удивитесь, что раньше не знали: неожиданные лайфхаки с растительным маслом

UAportal подготовил список интересных идей и советов относительно того, как расширить использование масла в разных сферах жизни. Узнайте, как этот продукт может разнообразить повседневную рутину.

Уход за деревянной мебелью

Вместо того чтобы покупать дорогие полировальные средства, следует использовать масло для создания натурального древесного блеска. Смешайте в миске равные части оливкового масла и уксуса. Эти ингредиенты вместе очищают и ухаживают за древесиной.

Смочите мягкую ткань в смеси и осторожно натрите мебель круговыми движениями. Масло проникнет в древесину, придавая ей естественный блеск и оставляя красивую, полированную поверхность.

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Удаление липкого налета

Если необходимо удалить стойкий липкий остаток от ценников или этикеток, можно попробовать масло. Нанесите небольшое количество растительного масла на липкий участок. Подождите несколько минут, чтобы масло проникло внутрь остатков.

Затем осторожно потрите участок тряпкой или губкой, чтобы удалить остатки. Благодаря тому, что масло действует как природное средство для удаления клея, процесс будет быстрым и беспроблемным.

Ароматерапия

Смешайте несколько капель любимого эфирного масла, например лаванды или эвкалипта, с другим маслом, например миндальным или виноградным. Возьмите чистую ткань или салфетку и нанесите на нее несколько капель масляной смеси.

Скрутите или сложите ткань, чтобы создать саше или мини-дифузор. Положите его в ящик, шкаф или носите с собой, чтобы наслаждаться приятным ароматом в течение дня.

Напомним, мы рассказывали, почему не стоит изливать растительное масло в умывальник.

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