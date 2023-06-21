Уход за пионами после цветения: как правильно обрезать и избежать ошибок

Пионы являются красивыми цветущими растениями, которые требуют правильной обрезки после цветения, чтобы обеспечить их здоровье и обильное цветение. Однако многие садоводы неосознанно допускают ошибки при обрезке пионов, что может привести к разочаровывающим результатам в следующем году. UAportal подготовил рекомендации по правильной технике обрезки пионов и о том, как избежать распространенных ошибок.

Выбор времени

Опытные садоводы понимают важность выбора времени, когда речь идет об обрезке пионов. Очень важно не торопиться с обрезкой сразу после увядания цветов. Вместо этого подождите примерно 3-4 недели после того, как цветы опадут и стебли начнут поникать к земле.

Читайте также: Как вылечить цветы и сделать их еще красивее: неожиданный лайфхак с пивом

Обычно это происходит в начале или середине июля. Подождав, вы дадите растению возможность впитать питательные вещества и сформировать новые плодовые почки, создавая основу для впечатляющего зрелища в следующем году.

Опасности поспешной обрезки

Слишком ранняя обрезка лишает пион возможности возобновить свой рост за счет фотосинтеза. Это может ослабить растение и привести к снижению цветения. Важно проявлять терпение и не поддаваться искушению провести преждевременную обрезку.

Уход после цветения

Обрезка это лишь один из аспектов ухода за пионами после цветения. Перед обрезкой не спешите удалять отцветшие цветы из сада и обеспечьте достаточный полив почвы.

Удобрение компостом или навозом также может обеспечить столь необходимую подпитку питательными веществами. Пренебрежение этими мерами может помешать росту новых почек на пионе, что поставит под угрозу его будущее цветение.

Читайте также: Что добавить в воду, чтобы цветы после праздников дольше стояли

Техника обрезки

Когда речь идет об обрезке пионов, важно учитывать возраст и тип растения. Для достижения оптимальных результатов обрезку травянистых пионов следует проводить до достижения ими 10-летнего возраста. Для этих сортов обрезайте их почти полностью, оставляя лишь 2-3 см стеблей над уровнем земли.

Древовидные пионы требуют иного подхода. Эти сорта следует обрезать выборочно, удаляя мертвую или больную древесину и сохраняя здоровые ветви, а цветочные почки обрезайте на две почки ниже отцветшего цветка.

Напомним, мы уже писали, как подкормить помидоры овсянкой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!