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Общество

Украина готовится производить строительные материалы из переработанных строительных отходов

Марина Грамович

Украина готовится производить строительные материалы из переработанных строительных отходов

Украина готовится начать производство строительных материалов из переработанных строительных отходов в рамках реконструкции жилого фонда в Гостомеле, финансируемой французской компанией Neo-Eco.

В Украине готовятся к запуску производства строительных материалов из переработанных строительных отходов в рамках реконструкции жилья в Гостомеле. Украинский производитель строительных материалов и девелопер "Ковальская" финансируется французской компанией Neo-Eco для запуска проекта.

Генеральный директор ПСГ "Ковальская" Сергей Пилипенко обсудил проект с информационным агентством "Интерфакс", выразив уверенность в успехе проекта. Он заявил, что лаборатория готова приступить к созданию строительных материалов из разрушенных домов в Гостомеле.

Проект предусматривает, что перед тем, как использовать материалы из разрушенных домов, пострадавших от российской агрессии, необходимо провести процесс сортировки на предмет их качества для использования в строительстве. После сортировки лаборатория получит образцы, а компания разработает рецептуру бетона и других строительных материалов.

Пилипенко добавил, что использование природного щебня в строительстве дешевле, чем вторичного сырья из-за расходов на сортировку, транспортировку и тому подобное. Однако использование вторичного сырья позволяет уменьшить воздействие на окружающую среду, а также поможет рационально использовать строительные отходы, образующиеся в результате масштабного разрушения.

Общество