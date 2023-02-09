Украина готовится производить строительные материалы из переработанных строительных отходов

Украина готовится начать производство строительных материалов из переработанных строительных отходов в рамках реконструкции жилого фонда в Гостомеле, финансируемой французской компанией Neo-Eco.

В Украине готовятся к запуску производства строительных материалов из переработанных строительных отходов в рамках реконструкции жилья в Гостомеле. Украинский производитель строительных материалов и девелопер "Ковальская" финансируется французской компанией Neo-Eco для запуска проекта.

Генеральный директор ПСГ "Ковальская" Сергей Пилипенко обсудил проект с информационным агентством "Интерфакс", выразив уверенность в успехе проекта. Он заявил, что лаборатория готова приступить к созданию строительных материалов из разрушенных домов в Гостомеле.

Проект предусматривает, что перед тем, как использовать материалы из разрушенных домов, пострадавших от российской агрессии, необходимо провести процесс сортировки на предмет их качества для использования в строительстве. После сортировки лаборатория получит образцы, а компания разработает рецептуру бетона и других строительных материалов.

Пилипенко добавил, что использование природного щебня в строительстве дешевле, чем вторичного сырья из-за расходов на сортировку, транспортировку и тому подобное. Однако использование вторичного сырья позволяет уменьшить воздействие на окружающую среду, а также поможет рационально использовать строительные отходы, образующиеся в результате масштабного разрушения.