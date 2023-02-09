Україна готується виробляти будівельні матеріали з перероблених будівельних відходів

Україна готується розпочати виробництво будівельних матеріалів із перероблених будівельних відходів у рамках реконструкції житлового фонду в Гостомелі, що фінансується французькою компанією Neo-Eco.

В Україні готуються до запуску виробництва будівельних матеріалів із перероблених будівельних відходів у рамках реконструкції житла в Гостомелі. Український виробник будівельних матеріалів і девелопер "Ковальська" фінансується французькою компанією Neo-Eco для запуску проєкту.

Генеральний директор ПБГ "Ковальська" Сергій Пилипенко обговорив проєкт з інформаційним агентством "Інтерфакс", висловивши впевненість в успіху проєкту. Він заявив, що лабораторія готова приступити до створення будівельних матеріалів зі зруйнованих будинків у Гостомелі.

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Проєкт передбачає, що перед тим, як використовувати матеріали зі зруйнованих будинків, які постраждали від російської агресії, необхідно провести процес сортування на предмет їхньої якості для використання в будівництві. Після сортування лабораторія отримає зразки, а компанія розробить рецептуру бетону та інших будівельних матеріалів.

Пилипенко додав, що використання природного щебеню в будівництві дешевше, ніж вторинної сировини через витрати на сортування, транспортування тощо. Однак використання вторинної сировини дає змогу зменшити вплив на навколишнє середовище, а також допоможе раціонально використовувати будівельні відходи, що утворюються внаслідок масштабного руйнування.