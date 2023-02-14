Украинцам объяснили, какие надбавки к пенсии получат участники боевых действий

В Украине участники боевых действий могут выйти на пенсию раньше и получить прибавку к выплатам. В Пенсионном фонде Украины рассказали об уровне доплаты.

Согласно действующему законодательству надбавка для УБД составляет 25% от прожиточного минимума. Об этом сообщает "На пенсии".

Отмечается, что на 1 февраля 2023 года надбавка составляет 523 гривны 25 копеек. Кроме этого, предусмотрена целевая денежная помощь размером 40 гривен.

Уточняется, что общий размер пенсионных выплат для участников боевых действий не может быть менее 210% от прожиточного минимума. Сейчас это составляет 4395 гривен 30 копеек.

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Доплаты за статус УБД устанавливаются в любой вид пенсии, ведь такой статус могут иметь и военные, и гражданские пенсионеры.

Кроме того, граждане со статусом УБД могут раньше выйти на пенсию: мужчины в 55 лет, женщины – в 50. Это возможно при наличии страхового стажа 25 и 20 лет соответственно.

Выслуга лет военнослужащих равняется страховому стажу. Кадровые военные при наличии необходимой выслуги лет могут выйти на пенсию раньше.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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