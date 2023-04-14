Уксус и сода: как быстро прочистить кухонную мойку
Кухонная мойка часто забивается из-за попадания в нее остатков пищи во время мытья посуды.
В результате вода плохо стекает. В таком случае может помочь Крит и множество других магазинных средств. Но они не всегда в наличии дома, поэтому предлагаем воспользоваться народным методом очистки стока мойки с помощью уксуса и соды.
Итак, для прочистки вам понадобится:
– уксусная кислота – 100 мл, или уксус – 250 мл
– пищевая сода – 100 г
Наденьте резиновые перчатки и одноразовую маску. Засыпьте соду в сток мойки так, чтобы она заполнила внутреннюю часть водостока и сифона.
Очень медленно залейте в сток уксусную кислоту. Учитывайте, что при взаимодействии этих двух компонентов образуется большое количество пены.
Читайте также: Как жарить пищу, чтобы масло не запачкало все вокруг.
Оставьте смесь действовать 5 минут, затем промойте водосток водой из-под крана.
Процедуру можно повторять несколько раз.
Если пена заполняет мойку и не попадает в сифон и трубы – необходима прочистка профессиональными, более мощными средствами.
Также рекомендуем обратить внимание на способ чистки зеркал молоком.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !