Улетел в Лас Вегас за суши и другие факты об известном диджее Diplo

Продюсер, диджей, предприниматель, новатор и просто культурная икона – это все, за что людям полюбился известный своей деятельностью Diplo, реальное имя которого Томас Уэсли. UAportal подготовил пять интересных фактов о выдающейся звезде, раскрывая другую сторону медали его жизни.

Его псевдоним

Псевдоним диджея Diplo имеет интересное происхождение, связанное с его увлечением динозаврами. Любовь Томаса к этим доисторическим существам, с их массивной и эксцентричной природой, побудила его взять такое имя. На самом деле у него даже татуировка динозавра на правой руке.

Учил музыку необычным способом

Путешествие Томаса в музыку пошло по нетрадиционному пути. Несмотря на отсутствие навыков игры на традиционных инструментах, он был полон решимости построить музыкальную карьеру. Окунувшись в хип-хоп и продюсирование, он научился создавать музыку уникальным способом: решал проблему по мере ее возникновения, то есть учил музыкальную основу уже на практике.

Проблемы с гневом

Неожиданно для себя Томас оказался на занятиях по управлению гневом после потасовки в баре, которая привела к тому, что он оказался в тюрьме. В свой первый день парень вспоминает, как выразил свое несогласие с тем, почему там находится, но получил пренебрежительный ответ от коменданта, который приказал ему читать книгу и молчать. Неудивительно, что эти занятия не сильно помогли.

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Улетел в Лас-Вегас за суши

Известный своей харизматичной личностью, он поделился одним из своих самых памятных романтических поступков во время интервью Ask Men. Когда его спросили о его лучшем опыте празднования Дня Святого Валентина, он вспомнил, как улетел со своей тогдашней девушкой в Лас-Вегас на один день, чтобы угостить ее самыми дорогими суши. Несмотря на то, что в тот вечер ему пришлось работать допоздна, Томас с теплом вспоминает этот опыт, утверждая, что вечер они провели невероятно.

Он организовал благотворительную организацию

Помимо музыкальной карьеры Diplo проявил себя как благотворитель. Через свой лейбл он основал благотворительную организацию Heaps Decent, служащую программой социальной помощи для поддержки малоимущих детей в Австралии и других странах мира. Пристрастие Diplo к помощи другим вытекает из его предыдущего опыта работы учителем, где он увидел многих детей из бедных семей.

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