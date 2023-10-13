Полетів до Лас Вегаса за суші та інші факти про відомого діджея Diplo

Продюсер, діджей, підприємець, новатор і просто культурна ікона – це все, за що людям полюбився відомий своєю діяльністю Diplo, реальне ім'я якого Томас Веслі. UAportal підготував п'ять цікавих фактів про видатну зірку, розкриваючи іншу сторону медалі його життя.

Його псевдонім

Псевдонім діджея "Diplo" має цікаве походження, пов'язане з його захопленням динозаврами. Любов Томаса до цих доісторичних істот, з їхньою масивною та ексцентричною природою, спонукала його взяти собі таке ім'я. Насправді він навіть має татуювання динозавра на правій руці.

Вчив музику незвичним способом

Подорож Томаса в музику пішла нетрадиційним шляхом. Незважаючи на відсутність навичок гри на традиційних інструментах, він був сповнений рішучості побудувати музичну кар'єру. Занурившись у хіп-хоп і продюсування, він навчився створювати музику в унікальний спосіб: вирішував проблему в міру її виникнення, тобто, вчив музичну основу вже на практиці.

Проблеми із гнівом

Несподівано для себе Томас опинився на заняттях з управління гнівом після бійки в барі, яка призвела до того, що він опинився у в'язниці. У свій перший день хлопець пригадує, як висловив свою незгоду з тим, що чому там перебуває, але отримав зневажливу відповідь від коменданта, який наказав йому читати книжку і мовчати. Не дивно, що ці зайняття не сильно допомогли.

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Полетів у Лас-Вегас за суші

Відомий своєю харизматичною особистістю, він поділився одним зі своїх найбільш пам'ятних романтичних вчинків під час інтерв'ю для Ask Men. Коли його запитали про його найкращий досвід святкування Дня Святого Валентина, він згадав, як полетів зі своєю тодішньою дівчиною до Лас-Вегасу на один день, щоб пригостити її найдорожчими суші. Незважаючи на те, що того вечора йому довелося працювати допізна, Томас з теплом згадує цей досвід, стверджуючи, що той вечір вони провели неймовірно.

Він організував благодійну організацію

Окрім музичної кар'єри, Diplo проявив себе як благодійник. Через свій лейбл він заснував благодійну організацію Heaps Decent, яка слугує програмою соціальної допомоги для підтримки малозабезпечених дітей в Австралії та інших країнах світу. Пристрасть Diplo до допомоги іншим випливає з його попереднього досвіду роботи вчителем, де він побачив багато дітей з бідних родин.

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