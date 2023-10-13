Улетит навсегда: какие существуют лучшие домашние средства от пищевой моли

Домашние средства – это практичный и экономически эффективный способ избавиться от пищевой моли на кухне. UAportal подготовил эффективные, нестандартные методы, которые помогут изгнать этих вредителей естественным способом.

Положите лавровый лист

Эти листья обладают естественными свойствами, отпугивающими насекомых, поэтому могут держать моль подальше от амбара. Просто положите несколько лавровых листьев в кухонные шкафчики, контейнеры или мешки с зерном, и их аромат поможет отпугнуть моль. Это простое и природное решение, которое может защитить продукты от заражения.

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Создайте уксусную ловушку

Миль привлекает запах уксуса, поэтому вы можете воспользоваться этим, установив простую ловушку. Наполните небольшую миску или банку уксусом и водой в равных частях и добавьте несколько капель мыла для посуды.

Сочетание уксуса и мыла привлечет моль, но она не сможет убежать и утонет. Расставьте эти ловушки у амбара или в других местах, где вы подозреваете наличие моли.

Разложите гвоздику

Гвоздика является мощным естественным отпугивателем пищевой моли. Сильный аромат делает ее отличным вариантом для содержания этих вредителей подальше от продуктов. Просто положите несколько гвоздик в амбар или хранилище, особенно возле незащищенных продуктов, таких как зерно, мука или рис.

Напомним, ранее мы рассказывали об интересном методе, который может помочь избежать проблемы с муравьями на вашей даче, в частности для этого вам понадобится всего несколько гвоздик.

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