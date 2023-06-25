Ума Турман получила сотрясение мозга на съемках: пять малоизвестных фактов о звезде

Ума Турман, известное имя в Голливуде, покорила зрителей своим талантом, красотой и многогранностью как актриса. UAportal подготовил статью, в которой раскрывает пять неожиданных фактов об этой иконе Голливуда.

Многоязычная звезда

Помимо английского, своего родного языка, Ума владеет французским, так как значительную часть своего детства провела во Франции. Свободное владение французским языком сыграло решающую роль в ее знаменитой роли Мии Уоллес в фильме Квентина Тарантино "Криминальное чтиво", где она безупречно произносила свои реплики как на английском, так и на французском языках.

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Семья художников

Ее отец, Роберт Турман, – известный профессор индо-тибетского буддизма и писатель. Ее мать, Нена фон Шлебрюгге, прославилась как успешная модель в 1960-х годах. Кроме того, младший брат Умы, Дечен Турман, также является актером. Это артистическое происхождение не только сформировало раннее знакомство Умы с творчеством, но и привило ей глубокую признательность за различные формы художественного самовыражения.

Знакомство с модельным бизнесом

В подростковом возрасте она подписала контракт с престижным модельным агентством Click и снялась в нескольких заметных модных кампаниях. Ее яркая внешность, высокий рост и природная элегантность сделали ее востребованной в модельном мире. Хотя Ума в конце концов перешла в актерскую профессию, модельный опыт, несомненно, способствовал уравновешенности и грации на экране.

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Несчастный случай, сформировавший культовую классику

Сотрудничество Умы Турман с режиссером Квентином Тарантино привело к одному из самых запоминающихся и влиятельных моментов в ее карьере. Во время съемок фильма "Убить Билла: Том 1" Ума сама выполнила рискованный трюк с вождением автомобиля, вместо того чтобы воспользоваться услугами каскадерского дублера. К сожалению, трюк не удался, что привело к серьезной автомобильной аварии, в результате которой Ума получила травмы, включая сотрясение мозга и повреждение коленей.

Страсть к гуманитарной деятельности

Ума активно поддерживает такие организации, как Room to Grow, инициативу, направленную на помощь детям, родившимся в бедности, и PACT, некоммерческую организацию, занимающуюся сохранением тропических лесов Амазонки и поддержкой коренных общин.

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