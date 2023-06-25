Ума Турман дістала струс мозку на зйомках: п'ять маловідомих фактів про зірку

Ума Турман, відоме ім'я у Голлівуді, підкорила глядачів своїм талантом, красою та багатогранністю як актриса. UAportal підготував статтю, в якій розкриває п'ять несподіваних фактів про цю ікону Голлівуду.

Багатомовна зірка

Крім англійської, своєї рідної мови, Ума володіє французькою, оскільки значну частину свого дитинства провела у Франції. Вільне володіння французькою мовою зіграло вирішальну роль у її знаменитій ролі Мії Уоллес у фільмі Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво", де вона бездоганно вимовляла свої репліки як англійською, так і французькою мовами.

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Сім'я художників

Її батько, Роберт Турман, – відомий професор індо-тибетського буддизму та письменник. Її мати Нена фон Шлебрюгге прославилася як успішна модель у 1960-х роках. Крім того, молодший брат Уми Дечен Турман також є актором. Це артистичне походження як сформувало раннє знайомство Уми з творчістю, а й прищепило їй глибоку вдячність за різні форми художнього самовираження.

Знайомство з модельним бізнесом

У підлітковому віці вона підписала контракт із престижним модельним агентством Click та знялася у кількох помітних модних кампаніях. Її яскрава зовнішність, високий зріст та природна елегантність зробили її затребуваною у модельному світі. Хоча Ума зрештою перейшла в акторську професію, модельний досвід, безперечно, сприяв урівноваженості та грації на екрані.

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Нещасний випадок, який сформував культову класику

Співпраця Уми Турман із режисером Квентіном Тарантіно призвела до одного з найбільш незабутніх і впливових моментів у її кар'єрі. Під час зйомок фільму "Убити Білла: Том 1" Ума сама виконала ризикований трюк із керуванням автомобіля, замість того щоб скористатися послугами каскадерського дублера. На жаль, трюк не вдався, що призвело до серйозної автомобільної аварії, внаслідок якої Ума отримала травми, включаючи струс мозку та пошкодження колін.

Пристрасть до гуманітарної діяльності

Розум активно підтримує такі організації, як Room to Grow, ініціативу, спрямовану на допомогу дітям, що народилися в бідності, і PACT, некомерційну організацію, що займається збереженням тропічних лісів Амазонки та підтримкою корінних громад.

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