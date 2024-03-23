Узнайте из богатого ли вы рода: какие фамилии в древности давали украинцам в зависимости от социального положения

Фамилии в Украине отражают глубокое историческое наследие. Они могли быть получены нашими предками, которые отличались мастерством в ткачестве ковров или служении в качестве погребателей. Остальные же служили индикаторами социального статуса в древности.

В своей работе "Современные украинские фамилии", языковед Юрий Редько проанализировал, как фамилии отражали социальные разрезы среди населения в прошлом. Некоторые из них обладают довольно необычным и даже абсурдным происхождением, пишет Телеграф.

Традиционное распределение общества, которое существовало в прошлом и продолжает существовать и сегодня – это на бедных и богатых. Фамилии такие как Богач, Богачевич, Богачевский, Богатчук, Богатский, Багацкий, Богачишин, Скоробогатый, Скоробагатский были характерны для обеспеченных украинцев. Тем, кто были владельцами деревень или помещиками, часто присваивали фамилию Дидич.

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Фамилия Кармазин, которая достаточно распространена в Украине, ведет свое начало от названия высококачественной английской ткани. Во времена казачества этот термин также использовался для обозначения состоятельного старшины. Фамилия Фалендиш также происходит от немецкого fain lundisch, который переводится как "лучшее лондонское сукно".

Зато фамилии Бедный, Убогий, Бедолага, Бидула, Голота, Голотюк были распространены среди бедных украинцев. Похожее значение имеют фамилии Драб, Драбик и Драбенко. Те, кто не имел собственности, кроме жилья, получали фамилии Халупник или Халупный.

Богачи пренебрежительно называли бедных крестьян "мугирь", что и привело к появлению фамилий Могирь и Магир.

Напомним, ранее мы писали о десяти наиболее распространенных фамилиях среди украинцев. Статистика показывает, что каждое из них имеет более 100 тыс. носителей.

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