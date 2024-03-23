Дізнайтесь чи з багатого ви роду: які прізвища в давнину давали українцям залежно від соціального стану

Прізвища в Україні відображають глибоку історичну спадщину. Вони могли бути надані нашим предкам, які відзначалися майстерністю у ткацтві килимів чи служінні у ролі поховальників. Інші ж слугували індикаторами соціального статусу в давнину.

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У своїй роботі "Сучасні українські прізвища", мовознавець Юрій Редько проаналізував, як прізвища відображали соціальні розрізи серед населення в минулому. Деякі з них мають досить незвичайне та навіть абсурдні походження, пише Телеграф.

Традиційний розподіл суспільства, який існував у минулому та продовжує існувати й сьогодні – це на бідних та багатих. Прізвища такі як Богач, Богачевич, Богачевський, Богатчук, Богатський, Багацький, Богачишин, Скоробогатий, Скоробагатський були характерними для забезпечених українців. Тим, хто були власниками сіл або поміщиками, часто присвоювали прізвище Дідич.

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Прізвище Кармазін, яке є досить розповсюдженим в Україні, веде свій початок від назви високоякісного англійської тканини. У часи козацтва цей термін також використовували для позначення заможного старшини. Прізвище Фалендіш також походить від німецького fain lundisch, що перекладається як "найкраще лондонське сукно".

Натомість, прізвища Бідний, Убогий, Бідолах, Бідула, Голота, Голотюк були поширені серед бідних українців. Схоже значення мають прізвища Драб, Драбик та Драбенко. Ті, хто не мав власності, крім житла, отримували прізвища Халупник або Халупний.

Заможні зневажливо називали бідних селян "мугир", що й призвело до появи прізвищ Могир та Магир.

Нагадаємо, раніше ми писали про десять найбільш розповсюджених прізвищ серед українців. Статистика показує, що кожне з них має більше ніж 100 тис. носіїв.

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