Волшебный мир фильмов на школьную тематику: Топ-5 тщательно отобранных лент
UAportal тщательно отобрал пятерку чрезвычайных фильмов о школе, вышедших на экраны в период с 2018 по 2021 год. Они вам точно понравятся.
"Всем ребятам, которых я любила раньше"
Рейтинг IMDB: 7.1
Жанр: школа, романтика
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 39 минут
Год производства: 2018
Главный продюсер: Overbrook Entertainment
"Всем ребятам, которых я любила раньше" рассказывает о жизни Лары Джин, у которой есть тайна: она написала любовные письма всем ребятам, в которых когда-либо была влюблена, и прятала их в ящике. Однако ее жизнь переворачивается с ног на голову, когда письма таинственным образом посылают каждому из бывших любимых, включая бывшего парня ее сестры, Джоша, и популярным и очаровательным Питером Кавински.
"Образование"
Рейтинг IMDB: 7.2
Жанр: школа, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 42 минуты
Год производства: 2019
Главный продюсер: Annapurna Pictures
"Образование" – это история двух лучших подруг, Эми и Молли, которые накануне окончания школы осознают, что пропустили многие типичные подростковые впечатления. Решив наверстать упущенное, они отправляются в дикое и незабываемое приключение, чтобы посетить вечеринку, наполненную их сверстниками.
"Почти семнадцать"
Рейтинг IMDB: 7.3
Жанр: школа, драма
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 44 минуты
Год производства: 2016
Главный продюсер: Грейс Филмс
"Почти семнадцать" рассказывает о бурной жизни Надин Франклин, социально неуклюжей и саркастической старшекласснице. Когда ее лучшая подруга начинает встречаться с ее старшим братом, Надин чувствует себя еще более изолированной и непонятной.
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"Химические сердца"
Рейтинг IMDB: 6.3
Жанр: школа, романтика
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 33 минуты
Год производства: 2020
Главный продюсер: Page Fifty Four Pictures
"Химические сердца" знакомит нас с Генри Пейджем, усердным старшеклассником, мечтающим стать редактором школьной газеты. Его жизнь неожиданно меняется, когда он пересекается с загадочной и таинственной студенткой-переменницей Грейси Таун. Когда Генри назначают соредактором Грейсом, он испытывает непреодолимое влечение к ней, несмотря на ее замкнутый и скрытный характер.
"Победительницы"
Рейтинг IMDB: 6.2
Жанр: школа, драма
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 51 минута
Год производства: 2021
Главный продюсер: Brownstone Productions
Рассказывает о Вивиане, тихой и сдержанной старшекласснице, которой надоела сексистская и токсичная среда в ее школе. Вдохновленная бунтарским прошлым своей матери, Вивиан анонимно публикует журнал под названием "Мокси", разоблачая двойные стандарты школы и требуя перемен.
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