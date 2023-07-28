Чарівний світ фільмів на шкільну тематику: Топ-5 ретельно відібраних стрічок

UAportal ретельно відібрав п'ятірку надзвичайних фільмів про школу, що вийшли на екрани в період з 2018 по 2021 рік. Вони вам точно сподобаються.

"Усім хлопцям, яких я любила раніше"

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: школа, романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 39 хвилин

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Overbrook Entertainment

"Усім хлопцям, яких я кохала раніше" розповідає про життя Лари Джин, яка має таємницю: вона написала любовні листи усім хлопцям, у яких коли-небудь була закохана, і ховала їх у скриньці. Однак її життя перевертається з ніг на голову, коли листи таємничим чином надсилають кожному з колишніх коханих, включно з колишнім хлопцем її сестри, Джошем, і популярним та чарівним Пітером Кавінські.

Відео дня

"Освіта"

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: школа, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 42 хвилини

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Annapurna Pictures

"Освіта" – це історія двох найкращих подруг, Емі та Моллі, які напередодні закінчення школи усвідомлюють, що пропустили багато типових підліткових вражень. Вирішивши надолужити згаяне, вони вирушають у дику і незабутню пригоду, щоб відвідати вечірку, наповнену їхніми однолітками.

"Майже сімнадцять"

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: школа, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 44 хвилини

Рік виробництва: 2016

Головний продюсер: Грейсі Філмс

"Майже сімнадцять" розповідає про бурхливе життя Надін Франклін, соціально незграбної та саркастичної старшокласниці. Коли її найкраща подруга починає зустрічатися з її старшим братом, Надін відчуває себе ще більш ізольованою і незрозумілою.

Читайте також Найкращі фільми, під які можна поплакати та посміятися. Підбірка шедеврів за 2011 рік

"Хімічні серця"

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: школа, романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 33 хвилини

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Page Fifty Four Pictures

"Хімічні серця" знайомить нас із Генрі Пейджем, старанним старшокласником, який мріє стати редактором шкільної газети. Його життя несподівано змінюється, коли він перетинається з загадковою і таємничою студенткою-перемінницею Грейс Таун. Коли Генрі призначають співредактором Грейс, він відчуває непереборний потяг до неї, незважаючи на її замкнутий і потайливий характер.

"Звитяжниці"

Рейтинг IMDB: 6.2

Жанр: школа, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 51 хвилина

Рік виробництва: 2021

Головний продюсер: Brownstone Productions

Розповідає про Вівіан, тиху та стриману старшокласницю, якій набридло сексистське та токсичне середовище у її школі. Натхненна бунтарським минулим своєї матері, Вівіан анонімно публікує журнал під назвою "Моксі", викриваючи подвійні стандарти школи та вимагаючи змін.

Нагадаємо, UAportal підготував список найкращих пригодницьких серіалів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !