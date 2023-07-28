Волшебный мир фильмов на школьную тематику: Топ-5 тщательно отобранных лент

UAportal тщательно отобрал пятерку чрезвычайных фильмов о школе, вышедших на экраны в период с 2018 по 2021 год. Они вам точно понравятся.

"Всем ребятам, которых я любила раньше"

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: школа, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 39 минут

Год производства: 2018

Главный продюсер: Overbrook Entertainment

"Всем ребятам, которых я любила раньше" рассказывает о жизни Лары Джин, у которой есть тайна: она написала любовные письма всем ребятам, в которых когда-либо была влюблена, и прятала их в ящике. Однако ее жизнь переворачивается с ног на голову, когда письма таинственным образом посылают каждому из бывших любимых, включая бывшего парня ее сестры, Джоша, и популярным и очаровательным Питером Кавински.

Видео дня

"Образование"

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: школа, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 42 минуты

Год производства: 2019

Главный продюсер: Annapurna Pictures

"Образование" – это история двух лучших подруг, Эми и Молли, которые накануне окончания школы осознают, что пропустили многие типичные подростковые впечатления. Решив наверстать упущенное, они отправляются в дикое и незабываемое приключение, чтобы посетить вечеринку, наполненную их сверстниками.

"Почти семнадцать"

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: школа, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 44 минуты

Год производства: 2016

Главный продюсер: Грейс Филмс

"Почти семнадцать" рассказывает о бурной жизни Надин Франклин, социально неуклюжей и саркастической старшекласснице. Когда ее лучшая подруга начинает встречаться с ее старшим братом, Надин чувствует себя еще более изолированной и непонятной.

Читайте также Лучшие фильмы, под которые можно поплакать и посмеяться. Подборка шедевров за 2011 год

"Химические сердца"

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: школа, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 33 минуты

Год производства: 2020

Главный продюсер: Page Fifty Four Pictures

"Химические сердца" знакомит нас с Генри Пейджем, усердным старшеклассником, мечтающим стать редактором школьной газеты. Его жизнь неожиданно меняется, когда он пересекается с загадочной и таинственной студенткой-переменницей Грейси Таун. Когда Генри назначают соредактором Грейсом, он испытывает непреодолимое влечение к ней, несмотря на ее замкнутый и скрытный характер.

"Победительницы"

Рейтинг IMDB: 6.2

Жанр: школа, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 51 минута

Год производства: 2021

Главный продюсер: Brownstone Productions

Рассказывает о Вивиане, тихой и сдержанной старшекласснице, которой надоела сексистская и токсичная среда в ее школе. Вдохновленная бунтарским прошлым своей матери, Вивиан анонимно публикует журнал под названием "Мокси", разоблачая двойные стандарты школы и требуя перемен.

Напомним, UAportal подготовил список лучших приключенческих сериалов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !