Посміятись і поплакати: 7 кращих фільмів 2011 року

Кожен рік наповнений своїми спогадами, своїм кіно та враженнями від нього. 2011-й теж не пройшов повз багатьох шанувальників кінематографу. За цей рік було випущено багато стрічок, які вразили критиків та глядачів. Фільми, які ви побачите у сьогоднішній статті, зібрали високі рейтинги, їх переглядають декілька разів за життя, бо щось таки є в цих історіях, що змушує нас подумати, поплакати або посміятися від душі.

Хранитель часу / Володар часу

Фільм Мартіна Скорсезе "Хранитель часу" покаже історію одного хлопчика – Х'юго Кабре, який вірив у чудо, незважаючи на те, що був самотній. Його батько помер, коли Х'юго був зовсім маленьким. Дія картини розгортається у Франції 30-х років 20 століття. Маленький Х'юго зазнає нещастя, оскільки змушений жити на паризькому вокзалі з дядьком-алкоголіком.

Хранитель часу / Володар часу

Невтішна картина життя хлопчика одного разу робить крутий віраж, коли Х'юго знаходить на вокзалі незвичайний механізм. Загадка механізму приведе його до дивовижних пригод і вражаючих подій, які допоможуть йому розкрити таємницю зникнення свого батька.

Шкіра, в якій я живу

Страшна трагедія, що забрала дружину, посилилася для геніального пластичного хірурга доктора Ледгарда (Антоніо Бандерас) ще й бідою, що трапилася з його єдиною дочкою. Жорстоке зґвалтування пошкодило розум дівчини, і тепер невідомо, чи зможе вона коли-небудь покинути психіатричну клініку.

Шкіра, в якій я живу

Саме тому в розумі невтішного батька виникає витончений план помсти. Він не просто змінює шкіру злочинцеві, який скалічив життя улюбленої дочки. Він змінює йому основи і весь спосіб життя. Відтепер Єва, створена руками людини, змушена жити під замком і виконувати всі забаганки хтивих відвідувачів.

Однак з часом, спостерігаючи за всіма муками, які доводиться виносити новоявленій куртизанці, її творець усвідомлює, що в його закривавленій душі знову зароджуються ніжні почуття. Чи зможе чоловік, який переніс стільки горя знову радіти життю і просто бути щасливим?

Агент Джоні Інгліш: Перезапуск

Агент Джоні Інгліш: Перезапуск

Продовження іскрометної шпигунської комедії про найбільш некомпетентного та незграбного шпигуна в історії Британії. За сюжетом, невідома терористична організація готує замах на високопоставленого китайського чиновника, який прибув до Європи на переговори з англійським Прем'єр-міністром. Щоб врятувати становище, керівництво Мі-7 повертає у стрій свого кращого колись агента Джонні Інгліша – незворушного нехлюя з манерами аристократа та інтелектом недоумка.

Прибулець Павло

Іскрометна комедійна фантастика про прибульця, який переховується від спецслужб за допомогою двох мандрівних ботанів. За сюжетом, парочка британських фріків Грем та Клайв відвідують всесвітню сходку своїх однодумців – фестиваль коміксів, відеоігор, наукової та ненаукової фантастики Comic Con в Сан-Дієго.

Прибулець Павло

Аби весело провести час вони орендують будиночок на колесах і відправляються у подорож місцями, де колись ніби бачили НЛО. Головне з них – "Зона-51" – перевершує всі очікування: в результаті автокатострофи до британців приєднується прибулець. Його звуть Павло, він курить травку і вульгарно жартує. Крім того, на прибульця полюють люди в чорному і пара дурнуватих агентів ФБР.

Опівночі в Парижі

Опівночі в Парижі

Симпатична романтична трагікомедія Вуді Аллена про кохання в одному із найромантичніших міст світу. За сюжетом, голлівудський сценарист, що переживає творчу кризу та працює над книгою, приїжджає в Париж зі своєю нареченою. Дівчина хоче купувати меблі для дому в Малібу і ходити по екскурсіях, а літератор мріє про життя в старому будиночку та довгі прогулянки містом під дощем. Крім цього, він дуже любить двадцяті роки, часи його літературних ідолів, і в один з вечорів машина відвозить героя на фантастичну вечірку, де веселяться Скотт і Зельда Фіцджеральд.

Небезпечний метод

Зігмунд Фрейд і Карл Юнг присвятили життя вивченню таємниць людської психіки, але більше про двох видатних фахівців із психоаналізу нашим сучасникам відомо небагато. У 1904 році геніальні вчені працювали разом і встигли здобути репутацію лікарів страждаючих душ, які можуть впоратися з будь-якою недугою. Якось до них звернулася юна Сабіна Шпільрейн, яка страждала від нервового розладу.

Небезпечний метод

У дитинстві дівчину принижував, бив і ґвалтував батько, і в результаті вона знайшла власний спосіб боротьби з болем – почала знаходити в ній насолоду і стала справжньою садомазохісткою. Психоаналітики вирішують допомогти Сабіні і після довгих зусиль їм вдається вилікувати складну пацієнтку. Але те, що відбувається далі, шокує самих лікарів і пробуджує демонів, які живуть у душах навіть найталановитіших і найосвіченіших людей.

Це безглузде кохання

Прекрасна комедія про кохання та любов, біль, а також про те, як багато помилок може наробити людина, якщо хто-небудь не змусить її зробити все, як слід. В центрі сюжету – звичайна американська родина – Кел та Емілі Вівер. Одного дня сім'я зіштовхується із кризою середнього віку. Причому криза не у Кела, а у Емілі.

Це безглузде кохання

Вона зрадила чоловікові з бухгалтером. Втім, це і не дивно, адже Кел – срашенно нудний і нічим не примітний чоловік, чиє єдине досягнення в житті – якісь успіхи в міні-гольфі в часи своєї молодості. Кел страждає на самоті, але одного дня заводить дружбу з дивним молодим чоловіком, який намагається навчити його безтурботності холостяцького життя.

Нагадаємо, у певні дні, особливо після напруженої роботи, хочеться просто відключити мозок і подивитися щось корисне та заспокійливе. Тому ми зібрали 7 кращих фільмів, які варто дивитися перед сном.

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