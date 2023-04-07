Всего два стакана воды помогут сбросить вес и остановить старение – диетологи

Всего два стакана чистой воды утром помогут сбросить несколько килограмм и улучшат самочувствие. Вода с утра ускоряет метаболизм и очищает организм. В Тибете считается, что для продления жизни необходимо с утра сразу после сна выпивать 2 стакана горячей воды.

Холодная вода отнимает у организма силы на подогрев воды в желудке. Кроме того, она отрицательно влияет на слизистую желудка. Горячая улучшает кровообращение, работу кишечника. Людям с заболеваниями ЖКТ утром лучше пить не горячую, а воду комнатной температуры.

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Также ученые утверждают, что горячая вода не только восполняет дефицит жидкости в организме, но и разжижает кровь, что снижает риск образования тромбоза. Кроме того, она быстро запускает метаболизм.

Тем, кто хочет похудеть, горячую воду необходимо пить не только утром, но и перед каждым приемом пищи – тогда насыщение придет гораздо быстрее.

Утренняя вода должна быть чистой, желательно фильтрованной. Не кипяченая, температурой не выше 40 градусов. Пить воду нужно маленькими глотками, минимум за полчаса до завтрака.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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