Всеобъемлющая власть стереотипов: предрассудки, живущие вечно

Стереотипы, увлекательный аспект человеческой природы, глубоко укоренились в разных культурах. Передаваясь из поколения в поколение, эти сказки и легенды выходят за пределы логики и улик, захватывая сознание на протяжении веков. UAportal подготовил несколько популярных стереотипов, которые навсегда останутся в памяти.

Черный кот и его несчастье

Предрассудок о черном коте, перебегающем дорогу, зародился еще в средневековье и не знает границ. Связанная с образом ведьмы, черная кошка приобрела неблагоприятную репутацию. В прошлом даже считалось, что черная кошка обладает способностью переносить болезнь младенца, которого она качала, олицетворяя таким образом все зло.

Посидеть перед путешествием

Наверное, знакомая традиция приседать перед тем, как отправляться в далекое путешествие. Символично, порог дома представляет границу между нашим миром и потусторонним миром. Считается, что присевший человек признает и обращается к духам-покровителям, оберегающим дом, передавая обещание вернуться.

Читайте также: Что делать, если рассыпала соль и что это значит

Уголок одиночества

Таинственная традиция воздерживаться от сидения на углу стола имеет разные толкования. Некоторые утверждают, что она служит средством, побуждающим к браку; однако, самое распространенное представление опять-таки связано с понятием границ. Угол является границей между нашим миром и потусторонним миром, вводя ограничения, которых следует соблюдать.

Рассыпанная соль приносит несогласия

Древнее поверье предостерегает от последствий рассыпания соли, отмечая необходимость бережного обращения с этим ценным продуктом. Логично, что расточительство дорогого и ценного продукта не только приведет к финансовым потерям, но и приведет к нежелательной ссоре.

Облизывание ножей

Ножи, иногда окутанные таинственными свойствами, вносят свой вклад в предрассудки. Хотя доказательств пока не существует, безусловно, следует избегать облизывания ножа, поскольку это может привести к ранению. Древние считали, что отважившийся лизнуть нож приобретает острый язык и пламенные слова.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !