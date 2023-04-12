Вырастет большая и сладкая: как правильно сажать клубнику

Хотите выращивать вкусную клубнику прямо у себя на участке, но не знаете, с чего начать? UaPortal подготовил несколько советов, как правильно высаживать клубнику.

Прежде всего, рекомендуется сажать рассаду клубники в начале весны – это даст растениям достаточно времени для развития. Выбирайте качественные саженцы и обращайте внимание на их вид: корневая шейка растения должна быть около 6 мм в диаметре, а на рассаде должно быть около 5 листочков. Если корни сухие, их можно подержать в емкости с водой в течение 20 – 40 минут и добавить к ней стимулятор роста.

Перед высадкой на грядку рассаду следует держать в открытом ящике в тени. Чтобы подготовить участок под клубнику, нужно уничтожить сорняки и прошлогодние растительные остатки, разровнять граблями и выбрать чернозем с добавлением золы. Торф не подходит для высадки клубники, также следует избегать кислой почвы.

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Рассаду клубники высаживают в лунки, расположенные на расстоянии 30 см друг от друга, глубиной 7–10 см. В каждую лунку наливают пол-литра воды перед высадкой растений. Следует тщательно расправить корни и аккуратно присыпать растения землей, не углубляя их верхушечные почки. Важно не углублять сильно растения в почву. Нет разницы, в какую почву высаживать клубнику – сухую или влажную.

После посадки полейте саженцы, если вы не делали этого предварительно. Запрещается сажать клубнику после пасленовых культур, зато идеально подойдет место, где росли злаки.

Регулярно пропалывайте грядки, чтобы сорняки не снизили ваш урожай.

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