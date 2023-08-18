Выросла на ферме и видела смерть своего отца: топ-5 фактов о Шарлиз Терон

Шарлиз Терон – известная актриса и кинопродюсер, очаровавшая зрителей по всему миру своим талантом и многогранностью. Имея за плечами многочисленные награды, среди которых Оскар и Золотой глобус, Терон закрепила за собой позицию одной из самых высокооплачиваемых актрис в киноиндустрии. Кроме экранных достижений, история жизни Терон наполнена замечательным опытом, который сформировал ее как вдохновенную личность, какова она сегодня.

Она выросла на ферме

Терон родилась 7 августа 1975 года в Беноне близ Йоханнесбурга, Южная Африка, и свои детские годы провела на ферме своих родителей в тогдашней провинции Трансвааль, ныне известной как провинция Гаутенг. Вырастая в окружении скота и животных, она развила глубокую связь с природой и стала активным защитником прав животных. Африканское наследие Терон, включающее голландское, французское и немецкое происхождение, еще больше повлияло на его воспитание и ценности.

Акт самозащиты ее матери

В возрасте 15 лет Терон столкнулась с травматическим событием, которое навсегда изменило ее жизнь. 21 июня 1991 года ее отец, боровшийся с алкоголизмом, в состоянии алкогольного опьянения представлял угрозу как Терон, так и ее матери.

В целях самозащиты мать смело применила пистолет, чтобы защитить себя и ребенка, что привело к трагической гибели отца. Инцидент был юридически квалифицирован как самозащита, и матери Терон не было предъявлено никаких обвинений. Хотя сначала актриса скрывала правду, но сейчас она признает эту часть своего прошлого.

Многоязычие актрисы

Языковые способности Терон выходят за пределы его свободного владения английским языком. Ее родной язык – африкаанс, южноафриканский диалект, происходящий от голландского. В детстве она оттачивала свои навыки английского, смотря мыльные оперы по телевизору, демонстрируя свою решительность и адаптивность.

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Случайная встреча в банке

Судьба вмешалась, когда Терон было 19 лет, и она оказалась вовлеченной в спор в лос-анджелесском банке при попытке получить доступ к своему южноафриканскому счету. Этот спор привлек внимание Джона Кросби, клиента и менеджера банка, рассмотревшего потенциал Терон. Впечатленный ее присутствием, Кросби подошел к ней и предложил связать ее с агентом в киноиндустрии. Эта встреча оказалась решающей, поскольку привела к первой роли Терон в фильме "Дети кукурузы III: Городская жатва".

Защита прав людей больных ВИЧ и СПИДом

В 2007 году Терон основала "Просветительский проект Шарлиз Терон в Африке" (The Charlize Theron Africa Outreach Project), чтобы поддержать африканскую молодежь в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Проект сосредотачивается на партнерстве с общественными организациями, работающими над устранением первопричин заболевания. Хотя проект в основном сосредоточен на странах Африки к югу от Сахары, родная страна Терон – Южная Африка – занимает особое место в ее сердце.

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