Виросла на фермі і бачила смерть свого батька: топ-5 фактів про Шарліз Терон

Шарліз Терон – відома акторка та кінопродюсерка, яка зачарувала глядачів по всьому світу своїм талантом та багатогранністю. Маючи за плечима численні нагороди, серед яких "Оскар" та "Золотий глобус", Терон закріпила за собою позицію однієї з найбільш високооплачуваних актрис у кіноіндустрії. Окрім екранних досягнень, історія життя Терон наповнена чудовим досвідом, який сформував її як натхненну особистість, якою вона є сьогодні.

Вона виросла на фермі

Терон народилася 7 серпня 1975 року в Беноні поблизу Йоганнесбурга, Південна Африка, і свої дитячі роки провела на фермі своїх батьків у тодішній провінції Трансвааль, нині відомій як провінція Гаутенг. Зростаючи в оточенні худоби і тварин, вона розвинула глибокий зв'язок з природою і стала активним захисником прав тварин. Африканська спадщина Терон, яка включає голландське, французьке та німецьке походження, ще більше вплинула на її виховання та цінності.

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Акт самозахисту її матері

У віці 15 років Терон зіткнулася з травматичною подією, яка назавжди змінила її життя. 21 червня 1991 року її батько, який боровся з алкоголізмом, у стані алкогольного сп'яніння становив загрозу як для Терон, так і для її матері.

З метою самозахисту мати відважно застосувала пістолет, щоб захистити себе і дитину, що призвело до трагічної загибелі батька. Інцидент був юридично кваліфікований як самозахист, і матері Терон не було пред'явлено жодних звинувачень. Хоча спочатку акторка приховувала правду, але зараз вона визнає цю частину свого минулого.

Багатомовність акторки

Мовні здібності Терон виходять за межі її вільного володіння англійською мовою. Її рідна мова – африкаанс, південноафриканський діалект, що походить від голландської. У дитинстві вона відточувала свої навички англійської, дивлячись мильні опери по телевізору, демонструючи свою рішучість та адаптивність.

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Випадкова зустріч у банку

Доля втрутилася, коли Терон було 19 років, і вона виявилася втягнутою в суперечку в лос-анджелеському банку під час спроби отримати доступ до свого південноафриканського рахунку. Ця суперечка привернула увагу Джона Кросбі, клієнта і менеджера банку, який розгледів потенціал Терон. Вражений її присутністю, Кросбі підійшов до неї і запропонував зв'язати її з агентом у кіноіндустрії. Ця зустріч виявилася вирішальною, оскільки призвела до першої ролі Терон у фільмі "Діти кукурудзи III: Міський урожай".

Захист прав людей хворих на ВІЛ і СНІД

У 2007 році Терон заснувала "Просвітницький проєкт Шарліз Терон в Африці" (The Charlize Theron Africa Outreach Project), щоб підтримати африканську молодь у боротьбі з ВІЛ/СНІДом. Проєкт зосереджується на партнерстві з громадськими організаціями, які працюють над усуненням першопричин захворювання. Хоча проєкт в основному зосереджений на країнах Африки на південь від Сахари, рідна країна Терон – Південна Африка – займає особливе місце в її серці.

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