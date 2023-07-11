Забудьте о беспорядках в ваших кухонных шкафах: 4 вещи, которые нужно выбросить

Чистота и организованность на кухне оказывает большое влияние на приготовление пищи и внутреннее состояние повара. Поэтому необходимо навести порядок, чтобы пребывание у плиты было более приятным. UAportal рассказал о четырех вещах, которые следует выбросить, чтобы справиться с хаосом в кухонных шкафах.

Просроченные продукты и специи

Чтобы освободить кухонные шкафчики, вам нужно сначала проверить их на наличие просроченных продуктов и специй. Иногда вы можете забывать о продуктах, которые хранятся глубоко в амбаре. Потратьте время на то, чтобы перебрать шкафы и выбросить все, срок годности чего истек. Так вы не только освободите ценное пространство, но точно будете использовать свежие ингредиенты для приготовления блюд.

Разбитая или потрескавшаяся посуда

Эти поврежденные предметы не только занимают место, но и представляют угрозу вашему здоровью. Треснувшиеся тарелки или стаканы могут еще больше разбиться во время использования. Если вы избавитесь от этого, то освободите место для новых, невредимых предметов, которые улучшат ваш комфорт и интерьер дома.

Забытая кухонная техника

Кухонные приборы занимают много места. Поэтому нужно просмотреть свою коллекцию техники и избавиться от того, чего вы не используете. Пожертвуйте или передайте их туда, где они более необходимы. Если у вас есть несколько приборов, выполняющих ту же функцию, выберите один, а остальные избавьтесь. Так вы очистите пространство и оставите только то, что вам действительно нужно.

Устаревшие кулинарные книги и вырезки рецептов

В кухонных шкафах часто хранится коллекция кулинарных книг и вырезок по рецептам. Найдите минутку, чтобы просмотреть записную книжку и оценить, какие из них вы действительно пользуетесь. Если есть книги, которые вы не открывали годами, или вырезки с интересующими вас рецептами; пора от них избавиться. Этот шаг не только освободит пространство, но и предоставит возможность приготовить то, чего вы давно не делали.

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