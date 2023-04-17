Зачем сыпать соль через плечо и стучать по дереву: суеверия в украинской культуре

UAportal подготовил статью о суевериях в украинской культуре, которые указывают на добро и несчастье. Суеверия и запреты играют важную роль в формировании культурной идентичности и сохранении культурной преемственности.

Просыпанная соль

Согласно украинской традиции, рассыпать соль считается плохой приметой. Считается, что рассыпанная соль – знак того, что скоро произойдет ссора или спор. Чтобы отвести беду, нужно правой рукой бросить щепотку соли через левое плечо.

Черная кошка

В украинской культуре считается, что черная кошка, перебегающая дорогу, приносит несчастье. Это суеверие возникло в древние времена, когда кошки считались помощницами ведьм. Чтобы избежать несчастья, нужно трижды сплюнуть через левое плечо и проклясть кошку.

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Разбитое зеркало

В украинской культуре считается, что разбитое зеркало приносит семь лет несчастья. Считается, что разбитое зеркало может повредить душу. Чтобы избежать несчастья, нужно немедленно взять все разбитые осколки и закопать их на улице под лунным светом.

Стук по дереву

Стучать по дереву – широко известное суеверие, которое также распространено в украинской культуре. Считается, что стук по дереву приносит удачу и защищает от несчастья.

Открытый зонт

В украинской культуре открытие зонта в доме считается плохой приметой. Считается, что открытый зонт в доме может принести несчастье всей семье. Чтобы избежать несчастья, зонт следует открывать только на улице.

Выход из дома

Согласно украинской традиции, выходя из дома, человек должен посмотреть в зеркало, чтобы еще раз увидеть себя. Считается, что эта практика помогает предотвратить негативную энергию или злых духов, сопровождающих человека за пределами дома.

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