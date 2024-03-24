Здоровый завтрак, который полюбят даже дети: рецепт яблочно-морковных оладий
Здоровый завтрак, который полюбят даже дети: рецепт яблочно-морковных оладий
Привлечь внимание детей к овощным блюдам может быть вызовом. Однако, если вооружиться правильными рецептами, это может стать вполне посильной задачей, более того, им даже понравится и они будут просить добавки.
Попытайтесь приготовить оладьи из моркови и яблок. Рецепт не требует много времени, идеально подходит для утреннего стола или как перекус в течение дня, пишет "Say7".
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Как приготовить яблочно-морковные оладьи
Что нам понадобится:
- 500 г яблок;
- 300 г моркови;
- 2 яйца;
- 30-50 г сахара;
- 50 г муки;
- масло;
Приготовление:
- Нашинкуйте морковь с помощью кухонной терки.
- Очистите яблоки от кожуры, удалите семена и натрите на терке средней грубости.
- В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до однородности, затем добавьте в смесь натертые яблоки.
- Введите туда же натертую морковь, тщательно перемешайте.
- Постепенно всыпьте муку, продолжая перемешивание до получения однородной массы.
- Разогрейте сковороду с маслом, выложите тесто ложкой, формируя оладьи.
- Обжаривайте их с обеих сторон в течение 5-7 минут до появления аппетитной золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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