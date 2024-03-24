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Здоровый завтрак, который полюбят даже дети: рецепт яблочно-морковных оладий

Анастасия Крыщук

Здоровый завтрак, который полюбят даже дети: рецепт яблочно-морковных оладий

Привлечь внимание детей к овощным блюдам может быть вызовом. Однако, если вооружиться правильными рецептами, это может стать вполне посильной задачей, более того, им даже понравится и они будут просить добавки.

Попытайтесь приготовить оладьи из моркови и яблок. Рецепт не требует много времени, идеально подходит для утреннего стола или как перекус в течение дня, пишет "Say7".

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Как приготовить яблочно-морковные оладьи

Что нам понадобится:

  • 500 г яблок;
  • 300 г моркови;
  • 2 яйца;
  • 30-50 г сахара;
  • 50 г муки;
  • масло;

Приготовление:

  1. Нашинкуйте морковь с помощью кухонной терки.
  2. Очистите яблоки от кожуры, удалите семена и натрите на терке средней грубости.
  3. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до однородности, затем добавьте в смесь натертые яблоки.
  4. Введите туда же натертую морковь, тщательно перемешайте.
  5. Постепенно всыпьте муку, продолжая перемешивание до получения однородной массы.
  6. Разогрейте сковороду с маслом, выложите тесто ложкой, формируя оладьи.
  7. Обжаривайте их с обеих сторон в течение 5-7 минут до появления аппетитной золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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