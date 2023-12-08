Желания трех знаков зодиака исполнятся наилучшим образом: Гороскоп на 2024 год

UAportal разобрался, как на знаки зодиака Дева, Рак и Телец влияют небесные расположения. В частности, в том, что касается исполнения желаний в 2024 году.

Дева

Гороскоп для знака зодиака Дева обнаруживает значительный акцент на исполнении желаний. В этот период Девы, скорее всего, увидят, как их желания и стремления претворяются в жизнь. Планетарные расположения в новом году обеспечат Девам прилив энергии проявления, что поможет им в достижении долгожданных целей и мечтаний.

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Рак

В новом году люди, рожденные под знаком зодиака Рак, могут рассчитывать на многообещающие возможности для исполнения желаний. Благодаря благоприятному небесному влиянию Раки станут свидетелями реализации своих желаний и стремлений. Этот трансформационный период будет способствовать личностному росту, позволит Ракам раскрыть свой настоящий потенциал и воплотить самые сокровенные мечты.

Телец

Тельцы могут предугадать проявление своих желаний и стремлений в следующем году. Планетарные расположения работают в пользу Тельцов, обеспечивая благодатную почву для осуществления желаний. Независимо от того, идет ли речь о профессиональной деятельности или о личных стремлениях, Тельцы достигнут значительного прогресса. Посвятив себя упорному труду и упорству, Тельцы станут свидетелями превращения своих желаний в реальность.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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