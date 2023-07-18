Жуткая коллекция фильмов о зомби: живые мертвецы обязательно пощекочут вам нервы

UAportal подготовил увлекательную подборку из пяти фильмов о зомби, покоривших сердца зрителей, любящих фильмы в жанре хоррор. Приготовьтесь погрузиться в жуткий мир ужаса, напряжения и выживания.

"Ночь живых мертвецов"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: ужасы

Страна: США

Продолжительность: 96 минут

Год: 1968

Продюсер: Джордж Ромеро

Группа незнакомцев ищет убежища в изолированном фермерском доме, когда ожившие орды трупов бродят по сельской местности, желая человеческой плоти. Напряжение среди выживших растет, ведь они должны объединиться, чтобы отбиться от неумолимых мертвецов и противостоять своим сокровенным страхам.

"Поезд к Пусану"

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: ужасы

Страна: Южная Корея

Продолжительность: 118 минут

Год: 2016

Продюсер: Йон Сан Хо

Группа пассажиров скоростного поезда, следующего из Сеула к Пусану, оказывается в ловушке во время катастрофической вспышки зомби. Отец с маленькой дочерью и еще несколькими смелыми и уцелевшими пассажирами должны бороться до последнего, чтобы добраться до своего места назначения и спастись от хищной орды зомби.

"Всемирная война Z"

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: ужасы

Страна: США

Продолжительность: 116 минут

Год: 2013

Продюсер: Брэд Питт

Бывший следователь ООН Джерри Лейн путешествует по миру, чтобы остановить разрушительную пандемию зомби, угрожающую уничтожить человечество. Стремительно развивая события и захватывая дух, "Всемирная война Z" демонстрирует масштаб и интенсивность глобальной вспышки зомби. Также в фильме затрагивают темы выживания, жертвенности и стойкости человеческого духа.

"Поезд к Пусану 2. Полуостров"

Рейтинг IMDB: 5.5

Жанр: ужасы

Страна: Южная Корея

Продолжительность: 116 минут

Год: 2020

Продюсер: Йон Сан Хо

Фильм "Поезд к Пусану 2. Полуостров", события которого происходят через четыре года после "Поезда к Пусану", погружает зрителей в безлюдную пустыню, где царят зомби. Группа уцелевших возвращается на карантинный корейский полуостров, чтобы забрать ценный грузовик, наполненный деньгами, и сталкивается не только с ордами зомби, но и с безжалостными человеческими группировками.

"Восстание зловещих мертвецов"

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: ужасы

Страна: США, Ирландия, Новая Зеландия

Продолжительность: 120 минут

Год: 2023

Продюсер: Ли Кронин

Две родные сестры не догадывались о существовании друг друга, ведь их разлучили еще в детстве. Девушкам удалось воссоединиться, однако в этот момент происходит появление зловещих мертвецов, стремящихся получить свежую кровь. Начинается битва, в которой сестрам нужно не только выжить, но и сохранить родство.

Ранее Uaportal подготовил подборку незабываемых экшн-фильмов, покоривших зрителей во всем мире, заслужив признание критиков и проложив путь в будущее жанра.

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