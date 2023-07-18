Жуткая коллекция фильмов о зомби: живые мертвецы обязательно пощекочут вам нервы
UAportal подготовил увлекательную подборку из пяти фильмов о зомби, покоривших сердца зрителей, любящих фильмы в жанре хоррор. Приготовьтесь погрузиться в жуткий мир ужаса, напряжения и выживания.
"Ночь живых мертвецов"
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: ужасы
Страна: США
Продолжительность: 96 минут
Год: 1968
Продюсер: Джордж Ромеро
Группа незнакомцев ищет убежища в изолированном фермерском доме, когда ожившие орды трупов бродят по сельской местности, желая человеческой плоти. Напряжение среди выживших растет, ведь они должны объединиться, чтобы отбиться от неумолимых мертвецов и противостоять своим сокровенным страхам.
"Поезд к Пусану"
Рейтинг IMDB: 7.5
Жанр: ужасы
Страна: Южная Корея
Продолжительность: 118 минут
Год: 2016
Продюсер: Йон Сан Хо
Группа пассажиров скоростного поезда, следующего из Сеула к Пусану, оказывается в ловушке во время катастрофической вспышки зомби. Отец с маленькой дочерью и еще несколькими смелыми и уцелевшими пассажирами должны бороться до последнего, чтобы добраться до своего места назначения и спастись от хищной орды зомби.
"Всемирная война Z"
Рейтинг IMDB: 7.0
Жанр: ужасы
Страна: США
Продолжительность: 116 минут
Год: 2013
Продюсер: Брэд Питт
Бывший следователь ООН Джерри Лейн путешествует по миру, чтобы остановить разрушительную пандемию зомби, угрожающую уничтожить человечество. Стремительно развивая события и захватывая дух, "Всемирная война Z" демонстрирует масштаб и интенсивность глобальной вспышки зомби. Также в фильме затрагивают темы выживания, жертвенности и стойкости человеческого духа.
"Поезд к Пусану 2. Полуостров"
Рейтинг IMDB: 5.5
Жанр: ужасы
Страна: Южная Корея
Продолжительность: 116 минут
Год: 2020
Продюсер: Йон Сан Хо
Фильм "Поезд к Пусану 2. Полуостров", события которого происходят через четыре года после "Поезда к Пусану", погружает зрителей в безлюдную пустыню, где царят зомби. Группа уцелевших возвращается на карантинный корейский полуостров, чтобы забрать ценный грузовик, наполненный деньгами, и сталкивается не только с ордами зомби, но и с безжалостными человеческими группировками.
"Восстание зловещих мертвецов"
Рейтинг IMDB: 8.2/10
Жанр: ужасы
Страна: США, Ирландия, Новая Зеландия
Продолжительность: 120 минут
Год: 2023
Продюсер: Ли Кронин
Две родные сестры не догадывались о существовании друг друга, ведь их разлучили еще в детстве. Девушкам удалось воссоединиться, однако в этот момент происходит появление зловещих мертвецов, стремящихся получить свежую кровь. Начинается битва, в которой сестрам нужно не только выжить, но и сохранить родство.
Ранее Uaportal подготовил подборку незабываемых экшн-фильмов, покоривших зрителей во всем мире, заслужив признание критиков и проложив путь в будущее жанра.
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