Моторошна колекція фільмів про зомбі: живі мерці обов'язково полоскочуть вам нерви

UAportal підготував захоплюючу добірку з п'яти фільмів про зомбі, які покорили серця глядачів, що полюбляють фільми у жанрі хоррор. Приготуйтеся зануритися в моторошний світ жаху, напруження і виживання.

"Ніч живих мерців"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: жахи

Країна: США

Тривалість: 96 хвилин

Рік: 1968

Продюсер: Джордж Ромеро

Група незнайомців шукає притулку в ізольованому фермерському будинку, коли орди трупів, що ожили, блукають сільською місцевістю, жадаючи людської плоті. Напруга серед тих, хто вижив, зростає, адже вони мусять об'єднатися, щоб відбитися від невблаганних мертвяків та протистояти своїм найпотаємнішим страхам.

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"Потяг до Пусана"

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: жахи

Країна: Південна Корея

Тривалість: 118 хвилин

Рік: 2016

Продюсер: Йон Сан Хо

Група пасажирів швидкісного потяга, що прямує з Сеула до Пусана, опиняється в пастці під час катастрофічного спалаху зомбі. Батько з маленькою донькою та ще кількома сміливими та вцілілими пасажирами мусять боротися до останнього, аби дістатися свого місця призначення та врятуватися від хижої орди зомбі.

"Всесвітня війна Z"

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: жахи

Країна: США

Тривалість: 116 хвилин

Рік: 2013

Продюсер: Бред Пітт

Колишній слідчий ООН Джеррі Лейн подорожує світом, щоб зупинити руйнівну пандемію зомбі, яка загрожує знищити людство. Стрімко розвиваючи події та захоплюючи дух, "Всесвітня війна Z" демонструє масштаб та інтенсивність глобального спалаху зомбі. Також у фільмі торкаються тем виживання, жертовності та стійкості людського духу.

"Потяг до Пусана 2. Півострів"

Рейтинг IMDB: 5.5

Жанр: жахи

Країна: Південна Корея

Тривалість: 116 хвилин

Рік: 2020

Продюсер: Йон Сан Хо

Фільм "Потяг до Пусана 2. Півострів", події якого відбуваються через чотири роки після "Потягу до Пусана", занурює глядачів у безлюдну пустелю, де панують зомбі. Група вцілілих повертається на карантинний корейський півострів, щоб забрати цінну вантажівку, наповнену грошима, та стикається не лише з ордами зомбі, але й з безжальними людськими угрупованнями.

"Повстання зловісних мерців"

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: жахи

Країна: США, Ірландія, Нова Зеландія

Тривалість: 120 хвилин

Рік: 2023

Продюсер: Лі Кронін

Дві рідні сестри не здогадувалися про існування одна одної, адже їх розлучили ще в дитинстві. Дівчатам вдалося возз'єднатися, проте в цей момент відбувається постання зловісних мерців, які прагнуть отримати свіжу кров. Розпочинається битва, в якій сестрах потрібно не лише вижити, але й зберегти родинні стосунки.

Раніше Uaportal підготував добірку незабутніх екшн-фільмів, які підкорили глядачів у всьому світі, заслуживши визнання критиків та проклавши шлях у майбутнє жанру.

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