Зомби восстают из мертвых в этих пяти фильмах: подборка

Жанр ужасов продолжает развиваться, но зомби остаются вечным символом. От медлительных ходоков до стремительных спринтеров, эти неживые существа привлекают зрителей на протяжении десятилетий. UAportal подготовил список из пяти обязательно к просмотру фильмов о зомби, которые были выпущены в период с 2017 по 2021 год.

Поезд в Пусан: Полуостров

Рейтинг IMDB: 5.5/10

Жанр: Экшн, Ужасы, Триллер

Страна: Южная Корея; Продолжительность: 1ч 56м; Год: 2020

Продюсер: Джеймс Уан, Гари Дауберман

Через четыре года после вспышки зомби-вируса в Южной Корее бывший солдат Чжун Сок и его команда отправляются на задание, чтобы вернуть грузовик, полный денег. Однако, прибыв на карантинный полуостров, они обнаруживают группу выживших, которые борются как с зомби, так и с безжалостными людьми.

Армия мертвецов

Рейтинг IMDB: 5.8/10

Жанр: Экшн, Криминал, Ужасы

Страна: США; Продолжительность: 2ч 28м; Год: 2021

Продюсер: Дебора Снайдер, Уэсли Коллер

Фильм "Армия мертвецов" был номинирован на лучший игровой фильм на кинофестивале в Ситжесе и получил приз зрительских симпатий за лучший международный игровой фильм на международном кинофестивале Fantasia.

После вспышки зомби в Лас-Вегасе группа наемников отправляется в карантинную зону, чтобы совершить ограбление. Однако вскоре они обнаруживают, что город заполонили разумные, организованные зомби.

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Груз

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Драма, Ужасы, Триллер

Страна: Австралия; Продолжительность: 1ч 45м; Год: 2018

Продюсер: Кристина Кейтон, Саманта Дженнингс

Фильм "Груз" получил приз зрительских симпатий на кинофестивале в Аделаиде и премию Круга кинокритиков Австралии за лучшую женскую роль (для исполнителя главной роли Мартина Фримана).

В постапокалиптическом мире, охваченном зомби, мужчина по имени Энди вынужден путешествовать по австралийской глубинке со своей младенческой дочерью в поисках безопасного убежища, прежде чем сам превратится в зомби.

Съемки без тормозов

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Комедия, Ужасы

Страна: Япония; Продолжительность: 1ч 36м; Год: 2017

Продюсер: Кодзи Итихаси

Фильм "Съемки без тормозов" получил множество наград, включая приз за лучший фильм на 17-м Международном кинофестивале Fantasia и приз зрительских симпатий на Брюссельском международном фестивале фантастических фильмов.

Малобюджетная съемочная группа, снимающая фильм о зомби на заброшенном складе, неожиданно сталкивается с настоящими зомби.

#Выжить

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Экшн, Драма, Ужасы

Страна: Южная Корея; Продолжительность: 1ч 38 м; Год: 2020

Продюсер: Чо Ён Кук

Фильм "#Выжить" получил премию за лучшую мужскую роль (для звезды Ю А Ин) и премию за лучшие визуальные эффекты на церемонии Buil Film Awards.

Когда на город обрушивается нашествие зомби, молодой человек по имени О Чжун У вынужден выживать в своей квартире в ожидании помощи.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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